世德8月營收歷年次高 今年挑戰新高可期中央社 (2017-09-08 10:37)
（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車扣件廠世德自結8 月合併營收新台幣1.26億元，創歷年單月次高。法人預估，世德今年業績力拚成長1成，挑戰歷年新高。
世德自結8月合併營收1.26億元，較7月1.07億元成長17.71%，比去年同期1.22億元增加3.06%。法人指出，世德8月營收來到今年單月高點，也來到歷年單月次高。
累計今年前8月世德自結合併營收8.85億元，較去年同期8.58億元增加3.21%。
觀察今年業績，法人預估世德今年整體業績挑戰新台幣14億元，較去年成長上看10%，挑戰歷年新高，不過需觀察新台幣匯率走勢。
法人表示，世德持續搭上特斯拉（Tesla）電動車銷售，賓士訂單可望今年底出貨。
世德有機會入主德國MMG公司，也有機會間接取得義大利MMI Fastener公司，法人預期世德明年台灣廠業績可望較今年成長10%到15%，明年整體業績受惠合併MMG與MMI Fastener效益，規模可望超過1億美元。1060908
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
皇冠 髮飾．HERA 髮飾．香奈兒 髮飾．Aimee 髮飾．kuki 髮飾．髮飾．毛球 髮飾．Melody 髮飾．HaNA 髮飾．Hello Kitty 髮飾．Bright 髮飾．螢光髮飾．水鑽髮飾．髮飾 水鑽 髮夾．施華洛世奇 髮飾．alex 髮飾．Rilakkuma 髮飾．LV 髮飾．Disney 髮飾．Alexandre 髮飾．KiKiLaLa 髮飾．Kitty 髮飾．婚紗髮飾．kilinpo 髮飾．coloring 髮飾．Aimee Toff 髮飾．twins 髮飾．look 髮飾．米妮 髮飾．Natural 髮飾
- Olympia 經典晶鑽對錶(893271DSK+683271DSK)-半金
- 【TAISH】歐風典雅2+3人座獨立筒皮沙發組
- 【樂和居】畢斯特四件式5尺雙人房間組2色可選(床片+床底+床
- KIDS MASTER 高材生 K1杜勒工學桌椅組
- 【Dolly】閃耀璀璨黃寶耳環
- Gerber Crucial Tool 口袋多功能工具鉗 -咖啡色
- Ogival 愛其華 山茶花 黃玉系列 珠寶錶-(305-11DLR)
- 【Panasonic 國際牌】日本原裝 501L六門無邊框頂級變頻冰箱
- apbs iPhone6s/6 PLUS 5.5吋 施華洛世奇彩鑽手機殼-炫
- Fotopro TX-PRO1 鋁鎂合金炫彩系列專業三腳架.
華為手機連續兩月銷量超越蘋果 AI成競逐新領域【北京新浪網】
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多