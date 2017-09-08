（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車扣件廠世德自結8 月合併營收新台幣1.26億元，創歷年單月次高。法人預估，世德今年業績力拚成長1成，挑戰歷年新高。



世德自結8月合併營收1.26億元，較7月1.07億元成長17.71%，比去年同期1.22億元增加3.06%。法人指出，世德8月營收來到今年單月高點，也來到歷年單月次高。



累計今年前8月世德自結合併營收8.85億元，較去年同期8.58億元增加3.21%。



觀察今年業績，法人預估世德今年整體業績挑戰新台幣14億元，較去年成長上看10%，挑戰歷年新高，不過需觀察新台幣匯率走勢。



法人表示，世德持續搭上特斯拉（Tesla）電動車銷售，賓士訂單可望今年底出貨。



世德有機會入主德國MMG公司，也有機會間接取得義大利MMI Fastener公司，法人預期世德明年台灣廠業績可望較今年成長10%到15%，明年整體業績受惠合併MMG與MMI Fastener效益，規模可望超過1億美元。1060908