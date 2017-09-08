黃金以美元計價，其對美國利率非常敏感。近期的疲弱數據使得市場擔憂短期內美聯儲可能會延遲加息，其令美元走軟，令黃金受到支撐。今年迄今，衡量美元兌一籃子貨幣走勢的美元指數已經暴跌逾10%至91.861。買盤活動也令黃金受到支撐：截至8月29日當周，黃金多頭頭寸激增16%，而9月份黃金交易基金增加了50萬盎司，今年迄今增加了533萬盎司。但是在此環境中，黃金仍然有下行的風險，其中一項就是鑒於美國經濟強勁增長背景和利率升高前景，預計美元將再次反彈。

昨日黃金上行原因：

在市場還在等待歐洲央行決議給黃金帶來指引的同時，沒想到本周初請數據先給市場帶來了驚喜，由於受到哈維颶風的巨大影響，周四，美國勞工部公佈的數據顯示，美國截至9月2日當周初請失業金人數為29.8萬，增幅創2012年來最大，但仍連續第131周位於30萬人關口下方，連續周期為1970年以來最長。黃金價格短線飆升到1347.91今年新高。雖然之後行情迅速回調，但金價已經成功突破1340美元，同時歐洲央行符合市場預期維持利率不變，德拉基的講話令黃金在上一層樓。

原油市場上，雖然哈維的危害已經淡去，但美國仍將面臨多個颶風的威脅，其中不乏號稱史上最強颶風的艾爾瑪等，這令市場對需求面的擔憂情緒愈加強烈，同時美國原油庫存大幅增加限制了油價近期的反彈勢頭。昨日晚間公佈的EIA數據中，美國上周EIA原油庫存增加458萬桶，高於預期，且增幅創今年3月以來新高。而汽油和精鍊油庫存均錄得下降，但降幅不及預期。EIA數據公佈后，美油上下拉鋸后。最終企穩49.1附近。

黃金：黃金昨日的多頭表現強勢，沒有絲毫下跌，直接拉升至1350附近，其最為主要的兩個原因就是：其一初請失業金的利好，黃金直接拉升1338附近一帶，雖然瞬間回落，但是其後續的德拉基講話，強勢支撐歐元打壓美元，黃金再次獲得利好繼續攀升，最高沖高到1349.8，最終收盤到1348.8，有任何疑問關注公重號華金志諮詢。華金志昨日的日間空單被遺憾掃損，損了就是損了，也沒有什麼好解釋的，其日間的看空原因華金志也說了，是因為周三的高位橫盤加大黃金的下行風險，而昨日反彈1337附近的空也是於1341美元掃損，華金志朋友圈也是及時通知損掉出局，等待德拉基講話，後市指導的回落1240美元的多也是於1345美元止盈挽回損失。今日周線收官，黃金連續上行之後，謹防周五黑天鵝。

就黃金今日的走勢來看，日線布林帶開口，MA5MA10均線金叉向上走勢，日線MA10支撐位關注1335美元，附圖MACD金叉走勢，紅色動能縮量。黃金的大趨勢還是偏多頭走勢，加之大環境的不斷利好支撐。4小時圖上看，布林帶開口走勢，MA5MA10金叉走勢，MA10均線於1344美元形成支撐，附圖MACD指標金叉走勢，紅色動能萌芽。綜合分析黃金趨勢依舊偏多頭，操作上繼續做多為宜，但今日周線收官，謹防獲利回吐情況的發生。

黃金操作建議：

策略一：黃金早盤1348美元附近直接多單進場，止損4美元，目標看到1353美元

策略二：上方1353美元空，止損4美元，目標看到1348美元

策略三：黃金下行跌破1345美元，直接追空，止損4美元，目標看到1340美元

原油：原油昨日走出一個寬幅震蕩的走勢，昨日文章也是分析的十分清楚，原油雖然上漲已經持續一段時間，但這不能成為判斷頂部的依據，只有回撤跌破此位，才能有空單進場機會，日間給出的回踩48.7-48.9附近的多。晚間華金志的EIA布局文章中說了關注下發48.7的支撐位，要是EIA利好原油將直接看向50關口，要是爆冷利空原油要關注下發的空間，首先要關注的就是48.7的支撐位，而EIA的走勢也確實如此，昨日原油回落48.65附近后直接上行49.2附近，然後走一個震蕩格局。而今日思路關注下發48.7的支撐位，此位不破，原油看多思路不變。

原油操作建議：回踩48.7美元多，止損0.5美元，目標看到49.3美元