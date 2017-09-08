現貨黃金周四（9月8日）強勢上漲，美市盤中最高上探至1349.87美元/盎司，繼續刷新一年高位，周五開盤金價觸及1350一線，隔夜布局的1338，1340，1342的多單到達止贏目標位，隔夜美元在美國就業數據不佳之後走弱，美元指數回落至91.405，是2015年1月以來的最低點。

而日內公佈的美國上周申請失業救濟金的人數暴增至29.8萬，增加6.2萬人，增幅達26%，創2015年2月以來新高，遠超預期24.5萬人。在颶風蹂躪的德克薩斯州的申請激增。周四歐洲央行宣布維持主要再融資利率於0%水平不變，沒有公佈有關退出寬鬆貨幣政策的計劃；德拉基講話期間，歐元在劇烈波動中強勢上揚，一舉擊穿1.20關口。美元則短線急跌，支撐黃金大幅上漲。

隔日黃金多頭再次發起猛攻，上方完美觸及筆者姜語靈本周給出的目標點位1350一線，周初的回落修正之後展開二度反攻，隔夜的陽線拉升則直接打臉市場認為金價見頂的言論；近期金價的上漲並不是一氣呵成，價格在企穩千三突破1350過程中經過兩次的回調修正，第一波是在刷新高至1326后回調1300的修正，第二波是價格修正後反彈至1344回調1326的修正，隔日又創新高至1350一線，所以在整個上漲過程中提供了多次布局多單的機會，並且在這兩個階段中幾乎完美的預判走勢，不過考慮到本周的漲幅的確過於迅猛，所以多頭在保證趨勢的情況下，後續預計會放慢節奏，價格企穩1350后，後續將有望繼續向第二目標1375發起衝擊。

今天周五，本周的最後最後一天操作機會，今日黃金操作依舊回落跟進多單為主。技術面上，日線圖上飽和中陽拉升，價格依託5均線持續上漲，並且新高也在不斷的被刷新，典型的多頭排列；但是需要注意的是目前強勢的多頭行情已經讓周線走勢嚴重超買，並且價格持續沖高也接近了去年的重壓區，加之今日周五，在周線收官之際一定要嚴防回落風險；短周期四小時，連陽上行，5/10均線金叉發散，MACD紅燭持續放量，價格延續5均線上行，日內短線操作上可繼續圍繞5均線支撐來操作。

9月8現貨黃金部分操作建議參考：激進操作1245附近輕倉多單進倉，穩健回落到1342一線輕倉多單進場，止損1338下，目標上看1350，1355一線