快訊：iPhone8爆生產故障 丘鈦科技股價下跌逾7%北京新浪網 (2017-09-08 10:32)
新浪港股訊 9月8日消息，蘋果概念股集體下跌，截至發稿，丘鈦科技跌7.36%，報16.86元；高偉電子跌7.08%，報4.2元；通達集團跌3.38%，報2.29元。
有消息稱，下周二就將發佈的新款iPhone在初期製造環節出了生產故障。這可能導致，到本月晚些時候消費者開始下單時，新款iPhone的供應短缺期延長，出貨推遲。
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