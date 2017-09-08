新浪港股訊 9月8日消息，蘋果概念股集體下跌，截至發稿，丘鈦科技跌7.36%，報16.86元；高偉電子跌7.08%，報4.2元；通達集團跌3.38%，報2.29元。

有消息稱，下周二就將發佈的新款iPhone在初期製造環節出了生產故障。這可能導致，到本月晚些時候消費者開始下單時，新款iPhone的供應短缺期延長，出貨推遲。