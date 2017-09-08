中新網9月8日電 7日，50輛吉利新博瑞外事禮賓用車交車儀式在北京舉行，北京外交人員服務局局長袁衛民和浙江吉利控股集團總裁，吉利汽車集團總裁、CEO安聰慧作為雙方代表完成了交付儀式。烏拉圭、愛沙尼亞、波黑、冰島、奈及利亞等五國駐華使節參加了交付儀式，並成為了吉利新博瑞的新用戶。

吉利博瑞是吉利深化戰略轉型之後的首款中高級轎車，整體造型兼具國際設計潮流和中國特有的審美元素。吉利博瑞各項智能、安全、娛樂配置十分豐富，ACC自適應巡航系統、AQS空調質量控制系統、PAS智能泊車輔助系統、LDW主動偏航警示系統等、航機式HUD抬頭顯示器、後排VIP座椅可調等豪華配置，營造出尊崇舒適的駕乘空間的同時，也為駕乘人員提供了全方位的主被動安全保障。

外交部外交人員服務局局長袁衛民表示：「經過認真考核研究，我們選擇了吉利博瑞，兩年來，吉利博瑞圓滿完成了多次用車任務，在各項外事活動中展現了我國自主品牌汽車的優質性能及全方位服務，直接提升了我們的外事活動接待能力與服務水準。有博瑞的成功示範，我們對新博瑞的實力完全信任，外交人員服務局再一次增購吉利新博瑞作為外事禮賓指定用車及駐華使節用車，期待新博瑞帶來更出色的表現。」

本次交付的吉利新博瑞均為高配車型。作為吉利iNTEC技術品牌戰略落地發力后的首款旗艦車型，新博瑞不僅內外觀造型更加精緻動感，而且搭載了全新動力總成，並在底盤系統、NVH等方面進行了全新優化升級，帶來了細膩、舒適、智能的全新駕駛感。

據了解，今年也是吉利3.0代精品車成為外事禮賓用車的第三年，吉利先後交付了共計150多台的博瑞、帝豪EV和新博瑞，為各國外賓、駐華使領館、國際組織提供了全方位的用車服務以及節能環保的出行方案。

浙江吉利控股集團總裁、吉利汽車集團總裁、CEO安聰慧表示：「吉利進入汽車行業20年來，始終基於市場需求，以技術引領品牌、以創新驅動發展。我們相信中國品牌的崛起是「中國製造2025」的最佳註腳，也希望通過塑造有影響力的中國品牌來進一步提升中華文化的感染力。面向未來，我們將持續踐行供給側結構性改革，為不斷升級的市場需求提供更高質量的產品和服務。」