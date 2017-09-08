9月8日，交通銀行公開回復稱，穆迪調降該行評級源自分析的片面性。

9月7日，評級公司穆迪發佈評級報告稱，下調了交通銀行存款、基礎信用評估和交易對手風險評估等三項評級，展望穩定。

具體為，將交通銀行的長期/短期存款評級從A2/P-1下調至A3/P-2，基礎信用評估(BCA)和調整后BCA從baa3下調至ba1，交易對手風險評估從A2(cr)/P-1(cr)下調至A3(cr)/P-2(cr)。該評級行動結束了穆迪於5月24日開始的對交行評級的下調複評，此次複評的原因是交行近年來對批發資金的依賴度增加以及盈利能力下降。

交行相關負責人表示，公司2017年上半年各項經營指標穩健，利潤增長也好於預期。此次穆迪下調交行評級是過於關注個別指標的表現，存在一定的片面性。

該負責人強調，即使穆迪下調了交行的評級，交行A3的長期評級無論是在中資銀行還是在全球銀行範圍內依然處於相對較高的水平。