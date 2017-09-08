隔夜美國初請數據給或將市場帶來意外驚喜，周四美國勞工部公佈的數據顯示，美國截至9月2日當周初請失業金人數為29.8萬，增幅創2012年來最大，黃金價格短線飆升到1347.91今年新高。雖然之後行情有所回落，但金價已經成功突破1340美元，此次初請暴漲的主要原因在於上周襲擊美國的哈維颶風，造成了大量的人失業。

哈維的影響雖然目前正在消退，不過有一場更強的颶風伊爾瑪可能緊接著哈維就要登錄美國，而且有部門顯示，除了即將接踵而至的伊爾瑪颶風之外，另外又有兩個新的氣旋生成，並可能將在此後繼續襲擊美國。可以說在未來一段時間里，美國可能會接二連三遭遇颶風的襲擊，颶風帶來的影響可想而知，從這一次哈維就可以看出，不僅給美國本土的就業造成了巨大的打擊，同時也讓美國經濟雪上加霜，雖然一場颶風的影響可能不會影響到美聯儲的決策腳步，但如此接二連三的颶風登錄美國，在9月即將來臨的美聯儲利率決議是否會再度變更之前的觀點，尤其是縮表是否會實施尤其值得注意。

今日周五，今日晚間FOMC票委費城聯儲主席哈克將發言，在臨近九月利率決議的情況下，每一位美聯儲官員的發言都值得我們關注，由於最近美國將列聯受到自然災害的影響，那麼這些自然災害是否會對九月的利率決議產生影響就值得關注，那麼此次哈克是否會發表有關言論也需要我們關注。此外明日朝將迎來國慶日，此前市場預期朝將會在國慶日再次發射導彈，那麼是否會真的如此就值得我們關注。

現貨黃金：周四在數據利好的影響下收取大陽，漲幅覆蓋此前的跌幅，日線布林帶開口向上運行狀態，行情正試探布林帶上軌阻力，各項均線指標呈現多頭排列，其中重點短期關注5日均線1340支撐情況，上方重要阻力在布林帶上軌1350位置，4小時布林帶逐漸縮口，價格已經在布林帶上軌之上運行，MA5日均線出現上穿10日金叉上行，附圖MACD死叉向下運行，綠色動能柱逐漸放量，短線有出現回調的跡象；日內下方重點關注1340、1335支撐，上方關注1350、1355阻力，由於明日即將迎來風險事件朝可能會再次試射導彈，那麼在此時間的影響下今日金價即使回調料想回調幅度也不大，因此日內看好高位盤整為主。操作上建議回調做多為主。回調1340一線做多，止損3美金，目標上看1348一線。

國際原油：日線圖上布林帶縮口運行，MA5均線上穿MA10均線交金叉強勢上攻，K線交投於布林中上軌間，MACD快慢線初交金叉上行紅色動能初現，KDJ三線呈金叉向上發散運行，日線行情呈現明顯的多頭趨勢；4小時布林帶開口上行，MA5均線與MA10均線呈金叉強勢上攻，K線交投於布林上軌附近，MACD快慢線呈金叉向上發散運行紅色動能充足，KDJ三線初交金叉狀態，4小時看震蕩。綜合來看，颶風哈維離去后，隨著美國煉油、運輸產業全面復甦，因風災大跌的油價也進入了回升的快車道，短期油價還有上行的空間。操作上建議回調48.5一線做多，止損0.4美金，目標上看49.3/49.5一線。