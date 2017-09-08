主席增持 前海健康(00911-HK)股價升19%北京新浪網 (2017-09-08 10:34)
前海健康(00911-HK)盤前報0.119元，升0.019元，升幅19%。成交1.97億股，涉資2270萬元。
8月7日，主席陸建明透過全資擁有的Super Generation收購公司8200萬股股份，每股成交價0.091元。完成後，Super Generation持股將由46.31%增至46.79%。
(責任編輯：finet)
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