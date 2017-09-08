新浪美股訊 日期:8日彭博稱，美聯儲最有影響力的決策者之一紐約聯儲行長William Dudley重申需要繼續加息，但同時承認美聯儲的通脹模式可能很快需要重新考量。

「我預計美國經濟將繼續表現良好，增速略高於趨勢水平，就業市場進一步逐漸收緊，」Dudley周四在為紐約講話準備的講話稿中稱。「我預計工資增速將穩中有升，通脹率會逐漸上升，因此，我預計我們會繼續逐步去除寬鬆貨幣政策。」

美聯儲料在9月19-20日政策會議時宣布開始逐步縮減4.5萬億美元的資產負債表，同時保持利率不變，決策者們對於美國低失業率無法顯著提振工資或通脹的原因爭執不下。

五個月來疲軟的通脹數據令人懷疑美聯儲今年再度加息的決心。哈維颶風對德州經濟的影響，以及伊瑪颶風未來幾天對佛州的衝擊，也令加息前景蒙陰。鑒於這些因素，聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲12月加息概率降至約20%。

Dudley說，他預計哈維颶風不會改變美國經濟的運行軌跡，同時首次公開指出可能有更廣泛的因素阻礙緊俏的就業市場推動通貨膨脹上升。

「通脹總是達不到2%的FOMC長遠目標，我感到驚訝，」他說。「雖然今年的通脹不振一定程度上可以歸咎於手機服務價格大幅下降等一些一次性因素，但是通脹總是不振，表明這其中恐怕也有更多基本結構性變化的問題」