歐元/美元

歐元在歐央行行長德拉吉講話時巨震，一度短暫快速下探1.1930后拔地而起，衝上1.2000上方，最高觸及1.2058，隨後維持強勢整理。歐央行如期維持三大利率不變，同時維持月度購債計劃600億歐元不變。歐央行聲明稱，若有必要，目前的QE計劃將維持到2017年12月或以後。另外，歐央行將明后兩年通脹預期分別從1.3%和1.6%下調至1.2%和1.5%，並將今年經濟增長預估從1.9%上調至2.2%。德拉吉在隨後的講話中表示，近期的歐元波動是不確定性的一大來源，歐洲央行正密切關注，但認為匯率並非目標。最後，德拉吉稱，很有可能會在10月作出QE的大部分決定，如果10月沒有準備好，可能會推遲宣布QE決定。歐央行什麼都沒有做，卻未能冷卻市場對其很快撤出QE的臆測，推動歐元上行，間接打壓美元。美國方面，受颶風哈維影響，截止9月2日當周初請失業金人數升至2015年4月以來最高水平29.8萬，給美國經濟前景蒙陰。日內歐美缺乏事件風險，歐元有望延續歐銀會議后的強勢。

日圖打破本周的整體態勢，以大陽線直衝1.2000上方，有望重測前期高點1.2070一線。4小時圖大幅走高后維持強勢，仍有望擴大漲幅。小時圖突破溫和的上行通道，上行走勢維持完好。日內建議1.2000一線做多，先看1.2070。

支撐位：1.2000 1.1970 1.1930

阻力位：1.2070 1.2100 1.2150

英鎊/美元

英鎊自突破50日均線阻力后打開上行空間，隔夜受美元走弱推動進一步擴大漲幅，觸及1.3115高點，全日波幅超過130點，上行勢頭仍維持完好。近期英鎊忽略了一些基本面負面因素，徑直走高，日內將公佈英國7月貿易帳、製造業和工業等數據，預計下行風險仍將有限，回調將提供逢低做多機會。

日圖上行突破50日均線阻力，打開進一步上行空間，隨機指標進入超買區域但並未開始修正，仍有望繼續擴大漲幅。4小時圖均線系統多頭排列良好，存在進一步上行的空間。小時圖震蕩上行，多頭佔主導。日內建議1.3060一線做多，先看1.3160。

支撐位：1.3060 1.3030 1.3000

阻力位：1.3130 1.3160 1.3200

美元/日元

匯價震蕩下行，紐約盤后加速走低，最低下探108.03，午盤小幅反彈，今日亞市早盤再次測試該低點附近水平。美國初請失業金人數錄得新高，加上美元因歐央行行長德拉吉講話后歐元飆漲而全盤走低，迫使匯價下跌，但108.00一線是長期寬幅震蕩區間底部，是較重要的支持，回踩該檔附近都是不錯的低位博弈水平。而不管是從市場情緒上說，朝半島局勢並未引發避險情緒大肆擴散，還是從央行貨幣政策來看，全球主要央行正在積極準備收緊貨幣政策，而日央行或殿後，日元都很難尋得長期大幅下行的動能，因此建議美元的弱勢，更傾向匯價陷入短期膠著的走勢。

日圖在長期支持108上方企穩反彈，但上方阻力重重可能限制漲幅，支持附近存在博弈機會，但上行空間或受限。4小時圖再度回撤108.00一線支持，仍企穩該檔，不破將存在反彈機會。小時圖短期兩度測試108.00上方水平並未下行突破，顯示該檔支持強勁，但整體下行勢頭將限制反彈力度。日內建議108.00上方做多，先看108.80。

支撐位：108.00 107.60 107.20

阻力位：108.60 108.80 109.00

美元/加元

在美元走弱的推動下，匯價延續加央行利率決議后的下跌走勢，下破了該會議后長下影線低點1.2137，創下1.2106新低。加央行年內第二次加息，走上貨幣政策化的正軌，可能使得加元成為表現最為優異的非美貨幣，中長期加元仍有望繼續走高。今晚將公佈加拿大8月就業數據，若數據表現強勁，將為加央行鷹派立場提供支持，進一步刺激加元多頭，匯價有望擴大跌幅。

日圖進一步擴大跌幅，隨機指標超賣但並未開始修正，仍有望擴大跌幅。4小時圖均線系統空頭排列，仍將有望繼續下行。小時圖震蕩下行，短線反彈力度有限，傾向逢高做空。日內建議1.2140-1.2150做空，關注1.2100表現，若下破，將有望指向1.2關口。

支撐位：1.2100 1.2050 1.2000

阻力位：1.2140 1.2180 1.2240