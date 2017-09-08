西藏本地股集體拉升 西藏礦業漲停北京新浪網 (2017-09-08 10:37)
西藏本地股早盤集體拉升，截至發稿，西藏礦業漲停，西藏城投漲逾7%；西藏旅遊、奇正藏葯、西藏天路漲逾3%；西藏發展、高爭民爆漲逾2%；華鈺礦業、海思科、梅花生物、西藏葯業漲逾1%。
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