跨境資金流動企穩基礎更加堅實

9月7日，中國人民銀行公佈的數據顯示，截至2017年8月末，外匯儲備規模為30915億美元，較7月末上升108億美元，升幅為0.4%，為連續第7個月出現回升。近期，人民幣匯率連續上漲，9月7日，在岸人民幣兌美元升破6.50關口，創下2016年5月3日以來官方在岸收盤價新高。

8月，我國跨境資金流動和外匯市場供求延續基本平衡格局；國際金融市場上，資產價格有所上升，推動外匯儲備規模出現上升。

國家外匯管理局有關負責人表示，今年以來，我國經濟穩中向好，結構調整深化，主要指標好於預期，宏觀經濟穩定性增強。國際金融市場相對穩定，跨境資金流動形勢回穩向好，外匯市場供求趨向基本平衡，人民幣匯率保持基本穩定。

8月份，人民幣對美元升值2%左右，這被認為是推升外匯儲備的主要原因。「匯率只是其中一個因素。」中國金融四十人論壇高級研究員管濤認為，外匯儲備之所以連續增加，有國內經濟趨穩、外部美元持續回調等基本面因素，也受到我國貨幣政策轉向穩健中性、中美貨幣政策差異收斂等政策影響，此外，我國加強和改進跨境資本流動管理，鼓勵流入，並對流出進行了調控；對外投資恢復理性，也使得資本流出得到緩解，國際收支狀況進一步好轉。

隨著市場對於人民幣匯率的預期趨穩，今年以來，個人用匯更加合理有序，7月個人購匯環比和同比分別下降35%和27%，擔心人民幣匯率繼續大幅下跌的恐慌性心態得到扭轉。

在連增7個月之後，接下來，外匯儲備增加是否具有可持續性？管濤認為，這主要觀察內外部基本面的變化。如果基本面出現震蕩，可能使得外匯儲備走勢發生變化。

「往前看，在供給側結構性改革持續推進、轉型升級和動能轉換步伐進一步加快的背景下，支撐經濟保持中高速增長和邁向中高端水平的積極因素將不斷增強，我國經濟穩中向好的態勢將繼續向縱深發展。」外匯局有關負責人表示，隨著進一步深化金融體制改革，擴大金融對外開放，未來我國跨境資金流動總體企穩的基礎更加堅實，將進一步推動外匯儲備規模保持合理適度。

「單就人民幣匯率而言，一波快漲之後，調整是遲早的事兒。」管濤表示。近期有人提出，人民幣匯率重新回到了趨勢性升值的軌道，對此，他認為，即便是趨勢性的，也是震蕩走高，而非單邊升值。

但交通銀行金融研究中心高級研究員劉健看來，短期來看，人民幣匯率突破關鍵點位后，升值態勢可能持續甚至強化，加之美元指數持續震蕩下跌，人民幣有望保持穩中有升走勢，企業結匯意願可能繼續較強，從而有助於推動資本流入，並可能成為外儲回升的主導因素。預計9月外匯儲備可能繼續穩步增加。