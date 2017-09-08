滬指跌0.05% 計算機行業跌幅最大北京新浪網 (2017-09-08 10:37)
數據統計，截至上午10：28，今日滬指漲幅-0.05%，A股成交量143.54億股，成交金額1978.45億元，比上一個交易日減18.76%。個股方面，1196隻個股上漲，其中非ST股漲停24隻，1748隻個股下跌。
從申萬行業來看，休閑服務、有色金屬、採掘等漲幅最大，漲幅分別為1.26%、1.21%、0.58%；計算機、食品飲料、房地產等跌幅最大，跌幅分別為-0.81%、-0.78%、-0.55%。
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