新浪財經訊 9月8日公募基金行業發生跨時代的大事——證監會公佈首批公募FOF基金名單，公募基金正式步入FOF時代。華夏聚惠穩健目標風險混合型基金中基金（FOF）從多隻上報的FOF產品中脫穎而出，成為首批獲批的公募FOF基金。此前新浪財經採訪華夏基金董事總經理、宏觀配置部投資總監、資產配置部行政負責人孫彬，他表示，公募FOF的推出將填補中國資產頻譜的不完整性，增加國內中等風險收益組合的產品。FOF不是簡單的把幾隻基金綁在一起組成一個新產品，而是投研體系升級換代的一項系統工程。

華夏基金業務宣言：華夏FOF，讓基金經理成為您的投資顧問。華夏基金十分重視FOF業務，2016年10月就抽調各部門業務骨幹組成專門負責FOF業務的資產配置部。2016年10月，我們攜手全球領先的MOM/FOF管理人——羅素投資，開展戰略合作，雙方主要通過創新型研究小組，就資產配置、基金研究等方面進行深度合作。我們吸收羅素投資的優秀經驗並基於國內情況做一個調整，將海外經驗進行本土化落地，進一步提升公司的FOF管理能力。

同時他希望國內的公募基金產品能夠改變現有的考核體系，逐步向考核超額收益的大小及穩定性轉變。這就使FOF產品的投資管理者甚至廣大具備資產配置能力的機構投資者或個人投資者在選擇底層基金產品時有錨可依。目前華夏基金三分之一的公募權益產品已經改為相對基準的超額收益考核體系，這就保證了基金產品風格特徵的明晰，為FOF投資者以及廣大機構投資者提供了很好的配置工具。

據了解，華夏基金旗下此次獲批的華夏聚惠FOF主要採用目標風險投資策略，希望在為投資者做好資產配置的同時，帶給投資者更加穩健的投資體驗。目標風險是海外市場一種非常重要的大類資產配置策略，特點是有著明確的收益風險特徵和風險控制措施。據悉華夏基金主要從產品波動率角度，設計了5%、7%、10%、15%、20%五檔（R1-R5）目標波動率的FOF產品，相信繼華夏聚惠FOF之後，未來會有更多的產品陸續面世。

具體採訪內容如下：

新浪財經：FOF在全球資產配置中佔有重要的一席之地，但對於國內公募FOF還是新事物，請問您如何看FOF發展前景？或改變行業生態？

孫彬：公募FOF存在的重要意義是填補了中國資產頻譜的不完整性，增加了中等收益風險組合的投資品種。在國內，債券波動率較低，而股票波動性又很高，主流資產品種的收益風險組合不夠豐富，不像海外發達國家那樣存在具備多層次風險收益特徵的資產，公募FOF的推出將會填補這塊的空白，增加國內中等風險收益組合的產品。

新浪財經：我們在FOF方面做了哪些布局和準備？與其他基金公司相比，我們的優勢在哪？

孫彬：我們十分重視FOF業務，2016年10月就抽調各部門業務骨幹組成專門負責FOF業務的資產配置部。2016年10月，我們攜手全球領先的MOM/FOF管理人——羅素投資，開展戰略合作，雙方主要通過創新型研究小組，就資產配置、基金研究等方面進行深度合作。我們吸收羅素投資的優秀經驗並基於國內情況做一個調整，將海外經驗進行本土化落地，進一步提升公司的FOF管理能力。

同時，我們認為FOF不是簡單的把幾隻基金綁在一起組成一個新產品，而是投研體系升級換代的一項系統工程。為此我們從研究團隊的組織、基金風格的規劃與管理、單一產品的定位、產品線的全方位布局等角度積極做準備。

為了構建齊全的底層資產，我們一方面對現有產品進行分析，逐步穩定基金的投資風格，另一方面從2015年開始積極布局了多隻行業基金，完善產品線。目前，我們公司旗下基金數量已經超百隻，類型包括股基、債基、混合型基金、貨幣型基金、QDII基金等；其中包括多隻行業基金，如醫療、消費、軍工、製造、科技、大宗商品、國企改革等；投資風格上，除了全市場型產品，還包括大盤價值、穩定成長、新興成長和周期等多個特徵鮮明的風格產品，為FOF投資提供完善而豐富、風格穩定的子基金產品線。

新浪財經：能給我們介紹下向證監會報備的FOF產品情況？都用了哪些投資策略？產品定位及設計邏輯是什麼？

孫彬：我們一共上報了4隻FOF產品，是上報產品最多的基金公司之一。分別是華夏聚惠穩健目標風險混合型基金中基金（FOF）、華夏聚豐收入目標風險債券型基金中基金（FOF）、華夏裕盛收入目標風險基金（FOF）和華夏匯萃進取基金（FOF）。

這4隻產品中，前3隻都將採用目標風險策略。目標風險基金是海外市場一種非常重要的大類資產配置產品，特點是有著明確的收益風險特徵和風險控制措施。華夏基金主要從產品波動率角度，設計了5%、7%、10%、15%、20%五檔（R1-R5）目標波動率的FOF產品，通過限定波動率的方式為不同風險偏好的投資者提供基金組合，在特定的風險下，追求最優的回報。

新浪財經：對於公募FOF有內外部之爭，雙重收費的質疑，您怎麼看？

孫彬：通過內部FOF的方式首先可以比較充分地盡調；其次，管理人一般對自家基金的理解會比外部更深；第三，相較外部FOF，內部FOF的費用也會降很多。綜合這些觀點來看，投資內部基金的FOF確實會有一些優勢。但是，我們不排斥外部產品，外部會有很多有特點的基金，而且有的公司其實自身產品線也不全，如果完全不考慮外部產品的話，其底層產品線可能出現缺失、投資標的也不完整。

新浪財經：量化與AI在我們的公募FOF中如何應用的？

孫彬：FOF最重要的功能是大類資產配置，目前在資產配置領域，行業主要有三種模式：一種是純量化的資產配置模式；一種「主動管理+量化」的配置模式；還有一種是以基金評價為基礎的配置模式。

華夏基金採用的是「主動管理+量化」的模式。首先純量化模擬市場過往走勢並預測市場未來趨勢存在一定弊端，因為市場不會簡單重複，而且很多政策指標無法反映在量化數據中，尤其是市場在不同經濟周期中，資產特徵與資產間的相關性也在發生變化；其次，以基金評價為基礎做配置容易導致投資的短視和滯后性，市場風格一旦切換就會失效。我們這種「主動管理+量化」的模式將綜合考慮市場主、客觀的影響因素，結合主動管理和大數據優勢，為投資提供更加綜合的視角。

新浪財經：公募FOF的核心是什麼？針對公募FOF未來發展，還面臨哪些瓶頸和問題需要突破與解決？

孫彬：公募FOF投資的流程一般分為自上而下的資產配置和自下而上的底層基金選擇，我們希望在資產配置層面實現大類資產配置和資產內部的風格配置，然後通過底層基金的選擇去實現我們資產配置的目的，這就要求底層基金產品的風格特徵清晰且穩定。

公募FOF的投資範圍主要是國內的公募基金，國內的公募基金評價體系目前仍以簡單的同業大排名為主，這有時候會迫使基金經理為了追逐短期的排名放棄固有的風格，這也使FOF投資者在選擇底層基金產品時面臨投資目的和投資效果不一致的情況。

因此我們希望國內的公募基金產品能夠改變現有的考核體系，逐步向考核超額收益的大小及穩定性轉變。這就使FOF產品的投資管理者甚至廣大具備資產配置能力的機構投資者或個人投資者在選擇底層基金產品時有錨可依。目前華夏基金三分之一的公募權益產品已經改為相對基準的超額收益考核體系，這就保證了基金產品風格特徵的明晰，為FOF投資者以及廣大機構投資者提供了很好的配置工具。

新浪財經：關於公募FOF，您還有哪些期許？

孫彬：實踐中，我們往往將投資決策流程分位自上而下的宏觀配置和自下而上的底層資產選擇；隨著宏觀經濟波動的複雜化、產業發展的多元化、資產種類的多樣化，投資的難度越來越大。隨著FOF投資逐步發展成熟，我們希望看到投資的專業化程度更高，FOF產品的投資管理者將資產配置做得更加精準，然後通過專業化的底層基金資產研究，去發現能夠在特定資產類別或特定風格類別上獲得持續且穩定超額收益的投資管理者，在恰當的時候將資金配置給這些管理者去專業化地捕捉最大且最穩定的阿爾法，使資產配置的效果最大化。