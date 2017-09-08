市場消息速遞：

國際黃金周四（9月8日）強勢上漲，美市盤中最高上探至1348.91美元/盎司，繼續刷新一年高位，金價再度逼近1350關口。美元在美國就業數據不佳之後走弱，美元指數回落至91.405，是2015年1月以來的最低點。日內公佈的美國上周申請失業救濟金的人數暴增至29.8萬，增加6.2萬人，增幅達26%，創2015年2月以來新高，遠超預期24.5萬人。在颶風蹂躪的德克薩斯州的申請激增。周四歐洲央行宣布維持主要再融資利率於0%水平不變，沒有公佈有關退出寬鬆貨幣政策的計劃；歐洲央行大幅上調2017年歐元區GDP增速預期，但同時下調2018年與2019年的歐元區通脹預期。

市場行情解析：

黃金昨日小時級彆強勢拉升，從K線上來看，小時級別的黃金目前已經衝擊高點一線，在K線上形成多頭排列的趨勢，而在均線上來看，小時級別則是K線的強勢拉升扭轉均線的走勢，這一點在4小時級別則較為明確，行情以震蕩的形式在靠近25MA一線之後，並未破位而是選擇大幅反彈，那麼在接下里的行情中，黃金的上漲則成為主要基調。在布林帶上來看，目前行情已經達到4小時級別的布林軌上軌一線，那麼是多頭出貨的第一目標，後期回落後可以繼續做多為主，行情自布林軌中軌開始拉升至上軌，而此時的上下軌都處於收口的過程中，那麼未來有一定的回調風險。數據公佈后金價短線拉升，並站穩1340上方，布林帶呈開口向上趨勢，K線運行在均線ma5和ma10上方，指標MACD紅色能量柱放量，4小時線K線四連陽，均線形成金叉向上，MACD快線即將上穿慢線形成金叉，日線級別K線在均線ma5上方持續運行，目前已經突破1345一線阻力，上方關注1350一線壓力，看後市行情是否會回落，操作建議以回調多單為主。

市場操作建議：

1、激進者上方未能突破1350一線空單進場，止損4美金，目標看1342一線；

2、回落1340-1338（扣「1056598279」）一線多單進場，止損4美金，目標看至1345上方。