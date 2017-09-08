多明尼加遭強颶風「艾爾瑪」襲擊北京新浪網 (2017-09-08 10:38)
新華社巴拿馬城９月７日電（記者蘇津）聖多明各消息：５級強颶風「艾爾瑪」７日侵襲多明尼加北部，帶來強降雨並引發水災，對部分地區的電力供應和交通運輸造成影響。目前尚無人員傷亡的報告。
據當地媒體報導，數家航空公司因此調整航班，取消了１００多個航班。颶風還造成一些地區電力供應中斷。目前已有６千多人被安置在政府設置的避難所。
多米尼克家應急中心發佈報告稱，在颶風侵襲比較嚴重的地區，有上千所房屋受損，一些地區與外界交通中斷。位於東北部的納瓜市，海水甚至湧入堤岸，沖毀房屋。報告還稱，已有數千名遊客被疏散安置。
應急中心表示，儘管目前颶風導致的災害低於預計，但全國３２個省中，有２４個省仍未解除紅色預警，並提醒居民繼續保持警戒。
據報導，隨著降雨強度的增加，當地水災情況可能還將加重。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【超商取貨】美國Ultrazone-XM 加藤鷹 黃金手指第一代-黑
- 【日本鹿牌】日製燕三條不鏽鋼鍋具組#M-5510
- 【SKECHERS】運動系列 Flex Advantage 2.0(52183CCOR)
- Treksta ADT MID 203 男防水中筒登山鞋 藍 KR16KM
- 【SAMLIX山力士】JIS90%女歐風時尚防潑水羽絨背心#83011(深
- 【JOY BED-收納大王】加大掀床組
- 金‧安德森 白色藍色交錯格紋內裡刷毛長袖襯衫
- 【Maslow-流行胡桃加高型】加大床頭片-6尺
- 【BOTTEGA VENETA】純手工小羊皮編織雙折中夾(3色)
- Rosemont 茶香玫瑰系列 III 復古時尚錶(RS022-01WH)米白色
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
銷售低迷、紛紛撤店 納智捷站在退市邊緣【北京新浪網】
華為手機連續兩月銷量超越蘋果 AI成競逐新領域【北京新浪網】
樂天免稅店不堪重負 考慮放棄仁川機場經營權【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多