新華社巴拿馬城９月７日電（記者蘇津）聖多明各消息：５級強颶風「艾爾瑪」７日侵襲多明尼加北部，帶來強降雨並引發水災，對部分地區的電力供應和交通運輸造成影響。目前尚無人員傷亡的報告。

據當地媒體報導，數家航空公司因此調整航班，取消了１００多個航班。颶風還造成一些地區電力供應中斷。目前已有６千多人被安置在政府設置的避難所。

多米尼克家應急中心發佈報告稱，在颶風侵襲比較嚴重的地區，有上千所房屋受損，一些地區與外界交通中斷。位於東北部的納瓜市，海水甚至湧入堤岸，沖毀房屋。報告還稱，已有數千名遊客被疏散安置。

應急中心表示，儘管目前颶風導致的災害低於預計，但全國３２個省中，有２４個省仍未解除紅色預警，並提醒居民繼續保持警戒。

據報導，隨著降雨強度的增加，當地水災情況可能還將加重。