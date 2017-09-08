周初黃金跳空高開突破1330之後，雖然多空切換比較頻繁，但整體上多頭依然保持著強勁的勢頭，一路過關斬將最終還是來到了1350一帶。而價格也一直運行在1276-99大級別的楔形整理形態中，隨著楔形整理的幅度越來越狹窄，預計後市走勢將會更加強勁。

因受哈維颶風影響，美國9月2日當周首次申請失業救濟的人數暴增6.2萬人至近30萬人，創2012年以來新高。由於初請數據暴漲至29.8萬，國際黃金周四（9月7日）強勢上漲，美市盤中最高上探至1349.9美元，再次刷新了一年的高位，金價再度逼近1350美元關口。

目前來看，行情特別的清晰，在周初反覆震蕩之後，日線收大陽，周線收好更是毫無懸念，再加上黃金由於昨晚美盤的爆發就徹底失去了看空的條件，但也正因為昨日大幅度的上漲，今天繼續大漲的可能性並不大，所以高位震蕩的幾率就比較大了，而且這種震蕩是偏強走勢。

黃金從日線上來看，多空來回交替，不過整體屬於一個上漲趨勢。周四在美元急跌、歐央行影響以及美國初請失業金利好的情況下，黃金再次沖高並刷新高點。從技術面上看，金價在MA5受到1340支撐，MACD指標雙線運行在0軸上方，向上不斷運行，紅色動能柱指標強勢，KDJ指標三線在超買區持平向上運行，有隨時拐頭向下的可能。小時圖來看，黃金昨日回踩1342.14美元附近，再次企穩MA10均線，延續黃金多頭趨勢刷新高位1349.9一線，暫時處於1348.5附近徘徊震蕩，小時附圖指標MACD紅色上漲動能逐漸衰竭，RSI指標依然徘徊數值70附近，KD指標有拐頭聚集死叉的跡象。黑色星期五，沒有什麼重要的數據，但是行情總是出人意料，如果按照黃金現在的趨勢來說，後市很有可能試探去年高點1375美元。筆者認為周五本周最後的一個交易日，黃金將會有一定的回調修整，目前下方關注1340支撐，操作上可在1350一線布局一次空單，回踩低位繼續多單進。

黃金操作建議：

#1、1349.5一線布局空單，止損3個點，目標看至1340附近；

#2、回踩1340做多，公眾皓王璽敬止損4個點，目標1348上方；

原油近期出現了探底回升走勢，有反彈的趨勢，已經由之前的空頭完全轉向多頭行情。目前日線級別在在短周期據均線的支撐下破位中軌壓力，大陽拉升試探前期聯排頂部壓力位，若是繼續破位，下一步將看向50關口。這兩天原油基本上白盤都是震蕩為主，沒有太大的波動，把收益都留到了晚上，從盤面上可以看到晚間美盤前後基本上都是大陽拉起。原油自從昨日晚間突破雙趨勢線的壓制，原油的強勢暴露無遺，雖晚間美盤強勢下探，但小幅回落後又迅速反彈至49.0一線上方，並再次刷本周新高至49.4一線，多頭趨勢不改。綜合來看，油價向上破位的可能性較大，操作上建議以回調做多為主。

原油操作策略：

#1、48.95附近多，止損0.4美元，目標49.5上方；