【中國通號打造全球首條互聯互通地鐵】國資委消息，近日，隨著重慶地鐵五號線一期信號系統互聯互通交叉測試的成功，裝備中國通號完全自主CBTC信號系統的重慶軌道交通5號線率先具備互聯互通條件，標誌著由中國通號打造的全球首條互聯互通地鐵即將孕育而生。地鐵互聯互通后，可以滿足乘客一站式「直達」的需求，減少客流換乘壓力，降低地鐵建設成本，大幅度提高車輛利用率和運營效率。