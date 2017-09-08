奧立仕控股(00860-HK)公佈，以近9億元收購日本電動車企業GLM 85.5%股權，並以折讓價配發新股引入包括維港投資負責人周凱旋在內的新股東，，當時市傳長和系主席李嘉誠也有參與。

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奧立仕昨發出股東特別大會通函，證實認購方之一Ocean Dynasty，其最終實益擁有人為李嘉誠，認購1.71億股，涉1.4億元。其餘參與方包括李嘉誠基金會董事周凱旋和TCL集團。

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奧立仕股價現報1.53元，升1.32%。

(責任編輯：finet)