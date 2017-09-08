鄭商所：推動蘋果、紅棗等期貨品種早日上市北京新浪網 (2017-09-08 10:40)
【鄭商所：推動蘋果、紅棗等期貨品種早日上市】鄭商所理事長陳華平9月8日在2017第二屆中國（鄭州）國際期貨論壇上致辭時表示，鄭商所努力爭取各方支持，推動蘋果、紅棗等期貨品種早日上市，還將爭取儘快推出場外交易平台，以響應國家發展戰略和服務實體企業需求。
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