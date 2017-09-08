名宿怒噴阿根廷：梅西太可憐 他和一群蠢驢踢球北京新浪網 (2017-09-08 10:30)
阿根廷隊遭名宿痛批
根據《每日體育報》報導，哥倫比亞名宿阿斯普里拉對阿根廷國家隊進行了批評，他表示：「梅西真可憐，他們讓一群蠢驢和他一起踢球。」
阿斯普里拉表示：「他們怎麼能派上一群蠢驢呢，梅西真可憐，他們派上了能夠吸引媒體的球員…派上真正的球員啊！」
「讓梅西和這些麵包師一起踢球是很艱難的，這對梅西提出了更高的要求，因為他希望贏下比賽，他希望出線。」
（來自 肆客足球）
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