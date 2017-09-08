周五011 法乙 沙托魯VS奎維利魯昂 2017-09-09 02:00

比賽場地：沙托魯，加斯頓-波蒂球場

輪次：法乙第6輪

天氣狀況：陰，19攝氏度

沙托魯近況：

沙托魯上一輪以5比1血洗索肖主場。對方後衛泰伊庫不但送上烏龍大禮，還由於不冷靜的行為被早早地紅牌罰下，這給沙托魯大勝索肖打下了堅實的基礎。西迪-薩爾和納馬-佛法納分別為球隊攻入了2粒進球。在轉會窗即將關閉之時，沙托魯引入了洛里昂的28歲中場球員馬克西姆-巴爾特梅。由於累計黃牌達到3張，球隊隊長雅尼克-姆博恩將被禁賽1場，本場比賽無法出戰。目前沙托魯以3勝2負位列積分榜第六。

奎維利近況：

奎維利上一輪主場以0比2不敵克萊蒙，延續著失利記錄。自從在法聯杯負於奧爾良之後，奎維利最近三場聯賽中僅攻入1球，進攻能力令人失望。目前球隊以2平3負的戰績位列積分榜倒數第三，五輪比賽攻入3球，失球數已經達到9個。其實從今年奎維利引援的情況來看，大部分新援均是中前場和鋒線球員，理論上來說奎維利並不缺少鋒線尖刀。勒阿弗爾的杜哈邁爾和從尼斯租借的卡迪都是非常有實力的球員，但是到了奎維利卻無法發揮出自身的正常水平，這就需要奎維利的主帥對陣容進行適當的調整了。

比賽分析：

兩隊在上個賽季的法丙聯賽中交鋒兩次，沙托魯僅取得了1平1負的戰績。最近的六場比賽中，沙托魯取得了2勝4負，攻入7球，失8球。奎維利則取得了2平4負，攻入3球失10球。主隊鋒線狀態良好，本場是沙托魯一雪前恥的絕佳機會。

陣容預測：

沙托魯（4-2-3-1）：

M-哈森、C-阿爾哈杜爾、A-安谷拉、G-布里雍、C-特拉奧雷、K-達斯內福斯、M-邁爾格漢姆、O-桑剛特、S-薩爾、S-卡達、S-本拉馬

奎維利魯昂（4-1-4-1）：

哈爾托克、格布隆、J-勒福爾特、塞里、芒迪、奧利維拉、賈科帕、羅吉、巴斯克、圖弗里艾布、M-杜哈邁爾

（中國競彩網-法林）