周五012 法乙 尼奧爾VS巴黎FC 2017-09-09 02:00

比賽場地：尼奧爾，勒內-蓋拉德球場

輪次：法乙第6輪

天氣狀況：雨，19攝氏度

尼奧爾近況：

尼奧爾在連續主場取得了兩場連勝後上一輪移師客場，結果在瓦朗謝納被對手以4比1擊敗。球隊在上半時即丟掉3分，回天乏力，雖然拉姆克爾澤在比賽臨近結束時攻入了挽回面子的一球，但是並不能挽回尼奧爾的頹勢。尼奧爾目前以2勝2平1負的戰績位列積分榜第九的位置。在轉會窗關閉前，尼奧爾從尼姆租借了左邊衛茲耶-迪亞巴特，還引入了南錫23歲的前鋒提伯-維恩，該名球員上個賽季為南錫出賽13場，攻入2球，貢獻1次助攻。球隊的兩名後衛馬修-桑斯和安東尼-巴蒂斯由於上一場吃到黃牌，累計黃牌數量達到處罰標準被雙雙禁賽1場，本場將無法為主隊作戰。

巴黎FC近況：

巴黎FC在法聯杯上以0比2不敵克萊蒙，慘遭淘汰。但是在聯賽中，裘昆特和洛佩茲分別貢獻了1粒進球，使得球隊在主場以2比1戰勝歐塞爾，終止了三連敗的頹勢，取得本賽季第二場勝利。目前球隊以2勝1平2負的戰績位列積分榜第十三的位置。為球隊進球的四名射手阿拉米巴扎、艾什米、洛佩斯和裘昆特均是第一次參加法乙聯賽的比賽。

比賽分析：

兩隊在15-16賽季的法乙聯賽的兩次交鋒中，尼奧爾取得了1勝1平。最近的六場比賽中，主隊取得2勝2平2負，攻入6球，失9球。客隊取得1勝2平3負，攻入2球，失8球。尼奧爾到目前為止主場尚無敗績，巴黎FC恐怕也會很難在尼奧爾的主場有所作為。

陣容預測：

尼奧爾（4-3-3）：

S-阿拉格貝、D-奇奇、J-喬普林、J-達科斯塔、J-羅伊、Z-迪亞巴特、A-鄧貝雷、Q-貝納、D-拉姆克爾則、A-多納恩多、A-羅蒂/T-維恩

巴黎FC（4-4-2）：

V-德馬爾孔奈、T-德萊內、F-彭、S-約霍、O-西迪貝、O-凱魯齊、C-曼都齊、O-阿齊齊、L-諾門迦納哈利、P-艾什米、S-阿拉米

（中國競彩網-法林）