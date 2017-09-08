玩不下去？俄富豪欲出售籃網 賣20億3年分期？北京新浪網 (2017-09-08 10:31)
籃網老闆
日期:9月8日，據《紐約郵報》報導，隨著休斯頓火箭隊以22億美元的價格成交，籃網隊的俄羅斯富豪老闆普羅霍洛夫也準備要出售球隊了。
據知情人士透露，普羅霍洛夫現在計劃讓出對籃網隊的控制權，不過他希望分兩步走。第一步，他將會先嘗試出售籃網隊的一小部分股份；第二步，買家有權在較短時間內完成對整個籃網隊的收購，比如三年之內。
「幾年之後，籃網隊將會擁有一個新的老闆。」知情人士說道。
據悉，眼看火箭隊以22億美元的價格出售，普羅霍洛夫對於出售籃網的心理價位是20億美元左右。
今年7月，《紐約郵報》就報導稱普羅霍洛夫在考慮出售整個籃網隊。
但值得一提的是，普羅霍洛夫還擁有籃網隊的主場巴克萊中心的股份，他並不打算出售這部分。最近，籃網隊在和巴克萊中心重新討論租約。
對於籃網隊的潛在買家來說，他們正在等待新租約的具體細節，然後才會開出正式的報價。關於一支球隊的價值，關鍵因素在於球隊能夠從場館租用以及讚助商那裡得到多少收入。
消息人士稱，籃網隊相信他們至少可以賣出20億美元的價格。
但需要提醒的是，火箭隊是一支盈利的球隊，而籃網隊在下賽季預計還將繼續虧損。
目前對籃網隊感興趣的買家裡包括了一些華爾街的投資者，而且他們正在對籃網做盡職調查。
此前有消息稱，阿里巴巴的董事局副主席蔡崇信有興趣購買籃網隊，但是他的家庭代表隨後否認了這個傳言。
當普羅霍洛夫在2010年買下籃網隊的時候，他曾許諾五年之內奪冠。但是這個諾言沒有兌現。之後，這位俄羅斯富豪開始專注於房地產。
（羅森）
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