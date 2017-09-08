周五008 法乙 阿雅克肖GFCOVS索肖 2017-09-09 02:00

本場比賽將於當地時間周五晚20點在阿雅GF的主場卡薩諾瓦球場進行。

阿雅GF在法聯杯的比賽中也進行了120分鐘的鏖戰，最終點球不敵紅星，慘遭淘汰。在之後的聯賽中，體力不濟的阿雅GF客場面對布爾格，以0比2落敗。由於黃牌累計，本場比賽阿雅GF將有兩名球員無法上場。中場球員約安-庫爾特和後衛歐塞努-巴分別被紀律委員會禁賽一場。這對阿雅GF來說是一個不小的打擊。目前球隊以1勝3平1負，攻入2球，失3球的戰績排在積分榜倒數第六的位置，開局並不理想。

索肖上一輪經歷了一場慘敗，主場以1比5不敵沙托魯。後衛阿道爾夫-泰伊庫在開場僅5分鐘就自擺烏龍，之後他情緒失控，做出了過激動作，被直接紅牌罰下，而且被紀律委員會禁賽4場。索肖的多事之秋不僅止於此，索肖俱樂部的小股東由於違規的財務行為正在接受資產清算，俱樂部上下軍心不穩。不過這並沒有耽誤球隊的引援計劃，上周，索肖引入了德國籍中后場小將馬爾特-李斯特，他曾為德甲斯圖加特隊效力，併入選過德國青年隊。目前索肖取得2勝2平1負，攻入9球，失10球，位列積分榜第十位。

阿雅GF最近幾年與索肖的六次交鋒勢均力敵，戰績為2勝2平2負。主隊最近六場取得1勝4平1負，攻入1球，失2球。客隊則取得了2勝2平2負，攻入10球，失13球。本場兩隊均有主力缺陣的情況出現，平局概率較大。

（中國競彩網-法林）