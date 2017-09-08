日期:9月8日，據美媒報導，馬克-庫班近日表示，今年休賽期達拉斯小牛達到了目的，丹尼斯-史密斯本該是選秀前三甲，而19年來德克-諾維茨基的勤奮刻苦令他震驚。此外，他認為工資帽漲幅不如預期導致了諾倫斯-諾埃爾的「不幸」。

據《UPROXX》報導，庫班近日接受了《DIME》的專訪。當被問到對於小牛休賽期感覺如何時，庫班表示：「很棒。我們需要保持延續性，希望通過選秀增添年輕血液，我們做到了。而且我相信人們會對（傑夫-）威西和（約什-）麥克羅伯茨的表現感到震驚。」

談到小牛新秀史密斯時，庫班表示：「我們認為他本該有選秀前三甲的實力。我們欣賞他的籃球智商，以及進攻和傳球能力。他是一個天生就要吃籃球這碗飯的球員。」

談到愛徒諾維茨基，庫班更像打開了話匣子一般。

「今早9點我猜和他一起上了一堂一個小時長的瑜伽課。3小時后？他的訓練才剛結束。隊中所有人都目睹過他有多麼勤奮，以及這對他而言多麼重要。這才是真正的『領袖能力』，」庫班說，「我倆一起共事了19年，他的勤奮總令我震驚。他總是第一個來，最後一個走。」

當被問到會選擇哪3名球員組隊參加BIG3聯賽時，庫班回答說：「拉希德-華萊士……此外，科比（-布萊恩特）和馬克-普萊斯會是我的其他2個人選。真心需要一些老球員代表我們這些老傢伙去參賽。」

當被問到對小牛新賽季有何預期，小牛是否能打入季後賽時，庫班表示：「我從來不做預測，但我們必須樹立起『我們每戰必勝』的信念。」

另據NBC報導，在談到以1年410萬美元續約諾埃爾時，庫班說了如下一番話：

「我對此滿意，但談不上高興。」

「我們開出了自認為不錯的報價，但諾倫斯決定為自己賭一把，結果就成今天這樣了。如果即將到來的賽季每個人都能挺身而出，他們必然會得到報酬，我們也會很開心，會繼續前進。他不會是第一個決定賭一把的球員，也不會是最後一個。」

「諾倫斯這一批球員挺不幸的，還包括那些受限自由球員，尤其是大個子們。去年休賽期市場表現非常強勁，人們親眼目睹了球員們紛紛簽下他們本來沒期望能拿到的超級合同。於是大家都期盼工資帽再上漲1000萬美元，然而他們的希望落空了，每個人頓時感受到了壓榨，情況就是這樣。我相信諾倫斯也很明白。」

「後來我和他聊過，他的回答是，『我已做好準備了，來吧，讓我們打出一個精彩的賽季吧……經紀人是經紀人，他們在做自己該做的事兒，但我還是很開心的。』他的態度就是如此積極，這很棒。聽著，無論何時我都會支持諾倫斯，並且信任他。」

（魑魅）