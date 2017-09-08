法乙情報：南錫主帥進行調整 主力門將停賽10場北京新浪網 (2017-09-08 10:34)
周五009 法乙 南錫VS瓦朗謝納 2017-09-09 02:00
本場比賽將於當地時間周五晚20點在南錫的主場馬塞爾-比高特球場進行。
南錫在法聯杯第二輪的比賽中也未能在90分鐘內分出勝負，最終拖入點球大戰才戰勝了奧爾良。而在聯賽對陣布雷斯特的比賽中，南錫門將尤爾德倫在比賽結束前將皮球踢向主隊看台，引起了球迷騷動。他將為這一行為付出停賽十場的慘痛代價。由於0勝3平2負的慘淡成績，俱樂部決定更換主帥。原主教練帕布羅-科里亞不再擔任主教練一職，接替他的是球隊的助理教練文森特-霍格農。目前南錫僅積3分，位列積分榜第十六位。
本賽季瓦朗謝納的開局倒是十分順利。上一輪法聯杯比賽中，球隊以3比0輕鬆戰勝了蘭斯，挺進下一輪。在接下來的比賽中，瓦朗謝納又以4比1大勝尼奧爾。目前球隊以2勝2平1負，攻入6球，失3球的戰績位列積分榜第七的位置。最近兩場比賽攻入7球，瓦朗謝納的鋒線全面覺醒。這對球隊來說是個不錯的信號。上周，球隊將自己培養的年輕前鋒安迪-福斯汀出售給了比甲威爾郡俱樂部。該名球員在上個賽季出賽22場，攻入2球，貢獻3次助攻。這也可能是表示球隊不缺乏鋒線戰將的一個信號。
兩隊最近六場交鋒中，南錫僅取得了1勝3平2負的戰績，對瓦朗謝納的優勢並不明顯。最近六場比賽中，主隊取得4平2負，攻入6球，失9球。客隊取得4勝1平1負，攻入11球，失3球。從數據上來看，瓦朗謝納佔據較大優勢，本場有可能反客為主。
（中國競彩網-法林）
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