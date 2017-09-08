周五005 法乙 阿雅克肖VS尼姆 2017-09-09 02:00

本場比賽將於當地時間周五晚20點在阿雅克肖主場弗朗索瓦-科蒂球場進行。

阿雅克肖在法聯杯被朗斯淘汰后，在聯賽中卧薪嘗膽，最近三輪比賽取得了2勝1平的戰績，成績躥升至積分榜第四位。上一輪中，客場作戰的阿雅克肖以3比1戰勝了圖爾，自2008年10月以來就沒在圖爾的主場失利過。本賽季新引入的32歲前鋒吉斯蘭-甘博特表現出色，在最近幾場比賽中貢獻了2粒進球和3次助攻。而另一名新援約安-維薩也表現十分出色，在最近5場比賽中，攻入2球。

尼姆上一輪在自己的主場戰勝了不可一世的勒阿弗爾，終止了對方的連勝。為球隊攻入進球的也是本賽季球隊引入的新援維拉邱迪莫斯。球隊目前取得2勝1平2負，攻入3球，失3球，這場勝利讓尼姆的排名上升至第12位。球隊主帥伯納德-布拉卡爾在比賽期間由於不冷靜的行為被請出賽場，並被禁賽2場，本場將無法在替補席對球隊進行指導，這對球隊的發揮可能會有一定影響。在轉會窗關閉前，尼姆將茲耶-迪亞巴特租借給了尼奧爾以稍稍平衡球隊的虧損。

從兩隊的交鋒記錄來看，阿雅克肖並不佔優，最近六次交鋒中僅取得了1勝2平3負。而在兩隊最近的六場比賽中，主隊取得了3勝2平1負，攻入8球，失4球。客隊取得了2勝2平2負，攻入8球，失10球。本場阿雅克肖佔據優勢，應可取勝。

（中國競彩網-法林）