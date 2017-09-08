法乙情報：勒阿弗爾遭遇新季首敗 仍高居聯賽榜首北京新浪網 (2017-09-08 10:37)
周五006 法乙 勒阿弗爾VS奧爾良 2017-09-09 02:00
本場比賽將於當地時間周五晚20點在勒阿弗爾的主場海洋球場進行。
勒阿弗爾由於在22日的法聯杯比賽中與圖爾進行了120分鐘的鏖戰，並且在點球大戰中不敵對手，無論在體力上還是心理上都受到了不小的打擊。上一輪在客場面對尼姆的比賽中，勒阿弗爾以0比1不敵對手，嘗到了本賽季第一場失利。不過之前球隊打下了良好的基礎，雖然目前積分與第二位的蘭斯相同，但是凈勝球卻多出3個，仍然位列榜首位置。球隊在轉會窗結束前從蒙彼利埃租借了20歲的年輕中後衛布里安-帕西，力圖為本就堅固的防線再添一磚一瓦。
奧爾良在法聯杯中也是點球大戰負於南錫，但是在之後的聯賽中，奧爾良主場表現出色，以2比0戰勝了本賽季得勢不得分的朗斯。目前球隊以3勝1平1負，攻入8球，失4球的戰績攀升至積分榜第五的位置，成績不可小視。球隊在開場後半小時內的表現出色，目前的8粒進球中有4粒是在前30分鐘內攻入的。中場球員皮埃爾-布比的表現出色，本賽季上陣7場，他貢獻了3個進球、3次助攻。
在兩隊最近幾年的交鋒中，勒阿弗爾佔據絕對優勢，四場對決球隊取得了3勝1平。主隊最近六場比賽取得3勝2平1負，攻入12球，失6球。客隊最近六場比賽也取得了3勝2平負，攻入8球，失5球。本場勒阿弗爾佔據一定優勢，但是對升班馬的實力也不可掉以輕心，但主隊不敗應可保證。
（中國競彩網-法林）
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