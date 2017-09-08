前阿森納隊長托尼-亞當斯表示，溫格跟槍手續約兩年的決定是錯誤的，教授當年什麼都沒有教給他。

雖然上賽季沒能率隊拿到歐冠資格，連續20年進軍歐冠正賽的紀錄戛然而止，但今年5月份，溫格還是和阿森納續簽了一份為期兩年的合約。

「阿爾塞內5月就該走的，」亞當斯在接受《伊斯靈頓公報》採訪時說道。「你可以說如果他想再留兩年，那就再給他兩年時間就是了，可是在我個人看來，戰勝切爾西之後，他就應該走了。」

亞當斯曾在溫格手下踢了將近10年球，但他表示，在這麼長的時間里，溫格並沒有教給他任何東西。

「作為一名心理學家，在和隊內球員的互動方面，他做得很出色，沒人比他更棒了，」亞當斯繼續說道。

「可是他有教給我什麼東西嗎？沒有。他教會我如何防守了嗎？沒有。他沒有教會尼格爾（溫特伯恩）、Dicko（李-迪克遜），也沒教會Bouldy（史蒂夫-布爾德）、大衛-希曼。」

今年5月，亞當斯曾表示有興趣重返阿森納擔任教練，但在他看來，溫格不會欣賞他這種直來直去的風格。

「阿爾塞內太強勢了，要是我說一句，『看看咱這些球丟得……今天我得親自調教一下這條防線了。』我想他十有八九不會喜歡我這種直來直去的風格。」

「因為阿爾塞內說到底不是一名教練，這是我覺得他不想要我的第二個原因。我記得我在之前的一次採訪中說過，執教並不是阿爾塞內的優勢。」

（來自 肆客足球）