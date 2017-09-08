金拐福彩3D第17244期預測：本期看好奇數出號北京新浪網 (2017-09-08 10:38)
上期第243期開獎：751
第244期分析
【形態】
①大小分析; 形態為1小2大,本期重點關注2小1大。
②奇偶分析：形態為0偶3奇，本期看好奇數出號，重點關注3出號，
判斷主要形態為：重點1偶2奇。
③012路分析：為0路出0個，1路出2個，2路出1個；本期看好0路球出號，關注3碼，
綜合分析看好,001 011路組合出號。
④質合分析：形態為3質0合，本期判斷，看好質數出號，重點關注3配4號，
關注1質2合，
1.膽碼 3
2.分解式012567---3489
3.二碼組合34
4.跨度看好46----4
5.和尾看好46----4
6.條件--**3
【號碼推薦】
1.直選複式
百位148
十位679
個位035
2.五碼複式(含組三)34679
3.膽3——拖碼4679
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