周五007 法乙 歐塞爾VS圖爾 2017-09-09 02:00

本場比賽將於當地時間周五晚20點在歐塞爾的主場阿貝-德尚球場進行。

歐塞爾上一輪客場迎戰巴黎FC，結果以1比2不敵對手，聯賽中取得4連負。菲利普托成為球隊頂樑柱，攻入了球隊3粒進球中的2粒。歐塞爾目前以1勝4負，攻入4球，失11球的戰績位列積分榜倒數第四。球隊在轉會窗結束前出售了年輕的中場選手哈迪-濱圭拉。從比乙引入了右邊衛卡爾倫斯-阿爾庫斯，以加強後防。還引入了東歐高大前鋒伊萬-費雷爾，希望佔據鋒線的高度優勢。但上一場中，中場球員帕普-薩內則由於犯規被禁賽1場，而另一名中場球員巴萊托韌帶斷裂，無法出戰。歐塞爾本場面臨中場的空虛。

圖爾在法聯杯上以點球艱難戰勝了勒阿弗爾，雖然打了一劑強心針，但是球員的體力卻被大大損耗。上一場聯賽中，球隊主場以1比3不敵阿雅克肖。球隊五輪連續失利，攻入2球，失11球。這樣慘淡的開局，圖爾在之後想要迎頭趕上實在有些困難。為了進一步改善球隊的進攻，圖爾從波爾多租借了20歲的阿根廷籍中場丹尼爾-曼奇尼，不過這名年輕的中場要為圖爾帶來勝利恐怕還缺乏經驗。而在上一輪的比賽中，球隊後衛提伯-卡亞爾受傷離場，本輪可能無法出戰。

兩隊最近六次交鋒中，歐塞爾取得了2勝1平3負，可以說實力基本勢均力敵。最近六場比賽中，主隊取得了1勝1平4負，攻入5球，失12球。客隊取得1勝1平4負，攻入6球，失9球。本場是魚腩之戰，歐塞爾中場空虛，圖爾實力更加不濟。主隊有可能迎來本賽季的第二場勝利。

（中國競彩網-法林）