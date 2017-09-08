中新社天津9月7日電 （記者 胡健）易建聯沒有接受任何媒體採訪，就連跟他私交甚好的廣東台記者，他也只是擺擺手，一臉落寞地離開了場館。

9月7日晚，第十三屆全運會男籃成年組半決賽，衛冕冠軍廣東隊以62：73負於新疆男籃爆冷出局，易建聯的連冠夢想就此破碎。

「這就是比賽，這就是人生，廣東輸在了輕敵。」賽后的媒體工作室對當晚的結局一片嘩然。雖有周琦坐鎮的遼寧隊擋在路前，可擁有易建聯、周鵬等國家隊主力的廣東隊也視為奪冠熱門。

一路過關斬將的廣東隊，並未受到太多阻力，相反易建聯的狀態成為所有人關注的焦點。受傷病困擾，在本屆全運會之前，身為中國男籃領袖的易建聯已有5個多月沒有打球，首戰對陣北京隊僅得到9分6籃板，並多達6次失誤。第二場面對解放軍隊，易建聯手感回升，打出18分6籃板。

此前，就連易建聯自己也對越來越好的狀態表示滿意，「感覺一場比一場好吧。」

當晚的半決賽中，此前一致被認為一邊倒的比賽卻在半場結束後起了波瀾。首節易建聯一人獨得15分，比新疆隊全隊得分（14分）都多。緊接著，新疆隊在老將西熱力江的帶領下打出24：8的高潮，並一直將主動佔據到比賽結束。

賽后，身兼助理教練的西熱力江說，「所有人都不看好我們，是我們自己爭取來的這些掌聲和閃光燈。」西熱力江認為，這場勝利來自於廣東隊自己施予的壓力。

哨聲一響，比分定格。中國男籃國家隊隊長周鵬沒有與任何人交流，徑直走向更衣室，背影落寞。易建聯一言不發地從更衣室出來，向所有示意採訪的記者擺了擺手，一臉疲憊地坐上大巴。

上兩屆全運會上，廣東隊兩奪冠軍。本屆全運會開賽之前，很多人都為廣東和遼寧預留了決賽席位，認為將是周琦與易建聯之間的「新老對話」。此番意外出局，已進入決賽的遼寧隊將與新疆隊相遇，而在此前的小組賽中，遼寧曾大勝對手42分。