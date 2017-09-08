上期第105期開獎：03 06 07 12 25 26---07

雙色球106期思路：

首號定在02，尾號定在27。

同尾：上期同尾6開出，本期看好同尾6，看好16 26

重號：重號出現0個，本期參考1枚，號碼26

連號：上期出1連，本期考慮1連26 27

藍號尾分析：

近期奇偶出號為偶奇奇奇偶偶偶偶奇奇偶偶偶奇奇偶奇,本期看好奇數尾

近期大小出號為小大小大小大大大小小小小大小小小大,本期看好大數尾

近期質合出號為質合質合質合合合質質合質合質質合質,本期看好質數尾

8加3: 02 06 10 11 16 18 26 27---05 09 15

紅區三膽; 10 16 27

藍區獨膽：05

[彩票寶]雙色球106期預測：藍球三膽05 07 15

上期105期開獎結果：03 06 07 12 25 26 + 07

紅球分析：上期和值79,本期和值在93--97，上期三區比3:1:2,

本期關注重複號26，連號關注26 27。

紅一區：5期出號個數3/3/1/1/3，本期看好12路出號。

本期推薦,02 07 08 10

紅二區：5期出號個數0/3/1/3/1，本期看好02路出號。

本期推薦,15 16 18 21

紅三區：5期出號個數3/0/4/2/2，本期看好01路出號。

本期推薦,26 27 30 31

藍球分析：藍球開出小號07，質數，1路球尾.

本期關注; 看好質數，防5尾開出.

紅區大底：02 07 08 10 15 16 18 21 26 27 30 31

紅區膽碼 02 08 16

藍區四碼 05 07 09 15

藍球三膽 05 07 15

藍區一碼 15

（彩票寶）