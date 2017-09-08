金拐排列三第17244期預測：重點關注3配4出號北京新浪網 (2017-09-08 10:39)
[彩票寶]金拐體綵排三243期預測：百位037
上期第242期開獎：89350
第243期分析
【形態】
①大小分析; 形態為1小2大.本期重點關注2小1大。
②奇偶分析：形態為1偶2奇，本期奇數出號，重點關注碼3出號，
判斷主要形態為：重點1偶2奇。
③012路分析：為0路出2個，1路出0個，2路出1個；本期看好0球出號，關注3碼，
綜合分析看好; 001 011組合出號。
④質合分析：形態為1質2合，本期判斷，看好質數出號，重點關注3配4出號，
關注2質1合，
1.膽碼 3
2.分解式3489---012567
3.二碼組合34
4.跨度看好34----3
5.和尾看好48----8
6.條件--3**
【號碼推薦】
1.直選複式
百位037
十位458
個位167
2.五碼複式(含組三)13467
3.膽3——拖碼1467
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