周五026 蘇超 漢密爾頓VS凱爾特人 2017-09-09 02:45

地點：蘇格蘭-漢密爾頓

天氣：12度小雨

場次：2017/2018蘇超第5輪

漢密爾頓近況：

漢密爾頓新賽季開局並不順利，球隊先後在聯賽和杯賽中輸給阿伯丁，但是隨後漢密爾頓狀態復甦，連續三輪聯賽2勝1平保持不敗，期間合計打進8球，一掃賽季初破門乏術的窘態，而且經過了國際比賽日的休整，主力中場多納蒂已經傷愈復出，新援前鋒羅哈諾手續已經辦齊，本場比賽同樣可以出戰，但是面對強大的衛冕冠軍凱爾特人，漢密爾頓還是難有太大的爆冷機會。

凱爾特人近況：

凱爾特人新賽季的表現依舊強勢難阻，球隊開局各項賽事取得一波7勝1平的不敗戰績，雖然進入8月底后，凱爾特人的狀態有所收斂，最近兩場比賽1平1負無一勝績，但是擺脫了7月份連續一周雙賽的賽程，體能得到恢復的凱爾特人本場比賽可以全力出擊，面對最近6次和自己碰面輸掉5場的漢密爾頓，凱爾特人自然是志在三分，陣容方面主力後衛西姆諾維奇傷愈復出，但是後衛斯威亞琴科、博雅塔、中場埃布埃以及前鋒登貝萊幾名關鍵球員依然有傷在身，此役客場出擊，力爭三分是凱爾特人的首要目標。

交鋒往績：

兩隊最近六次正式比賽交戰記錄，漢密爾頓1平5負盡落下風。

比賽分析：

競彩勝平負玩法開出13.00-6.35-1.12的SP組合，給予了客隊十足信心，漢密爾頓近期狀態回勇，而凱爾特人遭遇兩場不勝的走勢，亞盤以客讓兩球中高水起步，下盤自然不乏追捧者，受注後上盤水位一路走高，多家公司調整為客讓球半/兩球格局，但是標盤端沒有太大調整，亞盤有意製造上盤阻力，本場比賽看好凱爾特人輕取對手。

（中國競彩網-以雪）