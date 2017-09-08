西甲情報：萊加內斯新賽季零失球 2主力無緣德比戰北京新浪網 (2017-09-08 10:42)
周五027 西甲 萊加內斯 VS 赫塔費 2017-09-09 03:00
輪次：西甲聯賽第三輪
比賽場地：布塔爾克球場
當地天氣：28度 晴
升班馬萊加內斯將在本周末的西甲賽場迎來同赫塔費的對決，這是兩隊歷史上在西甲聯賽的首次交鋒，同時也是馬德里大區的一場德比戰。
兩隊近況
新賽季以升班馬身份亮相的萊加內斯取得了夢幻般的開局，先後擊敗阿拉維斯和西班牙人讓他們取得開賽連勝，同時球隊還保持了180分鐘不失球。本周在西甲聯賽戰火重燃的時刻，萊加內斯將坐鎮主場對陣同城對手赫塔費，當地媒體和球迷都對這場德比戰充滿期待。人員方面，加西亞和阿姆拉巴特無法出戰，除此之外全部球員均可出戰，這其中也包括西奧瓦斯。主帥加里塔諾在賽前的發佈會上保持低調，他認為球隊開局的連勝並不意味著什麼，接下來的比賽球隊還是需要一場場去拼。
赫塔費聯賽開局接連遭遇畢爾巴鄂競技和塞維利亞兩個強敵，最終一平一負的結果對他們來說顯然不能令人滿意。本輪面對同城升班馬萊加內斯，赫塔費需要在戰績上有所改變，只是客戰此前兩場全勝的對手，至少在外界看來赫塔費並沒有什麼優勢。主帥博爾達拉斯急需解決的問題是球隊的進攻，前兩戰零進球的表現已經顯示出赫塔費在進攻端的低效。
賽果分析
本場對決除了有德比戰的噱頭之外，兩隊主教練的智慧較量也是看點之一，畢竟兩人共事多年，相互熟識。從球隊的角度出發，這是雙方在西甲聯賽的遭遇戰，而他們對此戰的重視程度也在同一級別。
（中國競彩網-高熊）
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