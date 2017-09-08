周五002 德乙 海登海姆VS雷根斯堡 2017-09-09 00:30

主隊近況：攻防穩定 海登海姆主力齊整

主場作戰的海登海姆隊在上輪德乙聯賽中客場0比1負於聖保利隊，在聯賽中遭遇兩連敗。開場后表現積極的海登海姆隊在上半場連續錯失機會，在下半場讓對手進入狀態並在傷停補時階段被全力進攻的對手上演絕殺，最終客場0比1落敗，賽后海登海姆隊主帥施密特非常失望地表示在上半場展現非常出色攻防狀態的海登海姆隊在比賽前92分鐘錶現出色但可惜最終遭遇失利。在上周日進行的一場熱身賽中，海登海姆隊客場1比0戰勝奧乙奧地利盧斯特瑙隊，替補中衛魏德曼在上半場打入全場唯一進球，賽后海登海姆隊主帥施密特表示球隊在面對防守出色的對手時把握住了自己創造出來的機會。本周五主場迎來德乙升班馬雷根斯堡隊，海登海姆隊主帥施密特表示並不長時間控球的對手主要通過低平傳球快速地將球傳到前鋒線上，主場作戰的海登海姆隊必須要掌控比賽並且通過持續給對手施壓迫使對手犯錯，球員們必須要在防守時保持專注並在場上展現更強的取勝慾望。從球隊傷停情況來看，替補中鋒托馬拉正在進行康復治療，其他球員都可以出場。

客隊近況：防守不穩 雷根斯堡攻強於守

客場作戰的雷根斯堡隊在上輪德乙聯賽中主場1比2負於基爾隊，各項賽事兩連勝被終結。開場後進攻強勢的雷根斯堡隊被進入狀態的對手連入兩球但在上半場結束前扳回一球，在下半場全力反攻后沒能把握住機會並隨後連續遇險，最終主場1比2落敗，賽后雷根斯堡隊主帥拜爾洛策失望地表示沒能發揮出自己水平的雷根斯堡隊犯下了很多個人失誤並讓表現出色的對手踢得很輕鬆。在上周二和上周三進行的熱身賽中，雷根斯堡隊分別以7比1和6比0狂勝兩支低級別聯賽球隊，替補進攻中場弗雷內齊打入四球，替補進攻中場弗賴斯和替補中鋒尼特費爾德分別打入兩球。本周五客場挑戰海登海姆隊，雷根斯堡隊主帥拜爾洛策表示球隊在熱身賽中展現不錯控球狀態並且很少犯下失誤，此役將會盡全力將訓練狀態帶入比賽中并力爭通過頑強意志和全力以赴的努力從客場帶走分數。從球隊傷停情況來看，替補進攻中場海塞正在進行康復治療，主力右後衛海茵、替補后腰施廷格爾因傷缺陣，其他球員都可以出場。

比賽信息

場次：2017/18賽季德國足球乙級聯賽第5輪

球場信息：海登海姆，福伊特競技場

天氣情況：晴，16°

購彩提示

本場競彩開出勝平負固定獎金為1.90/3.20/3.45，主隊讓-1球的勝平負固定獎金為3.85/3.50/1.72，看好主場作戰的海登海姆隊。海登海姆隊在上輪聯賽表現不錯的情況下客場負於勁敵並遭遇聯賽兩連敗，在上周的熱身賽中表現不錯並且主力陣容齊整，此役必會藉助主場優勢全力終結連敗。雷根斯堡隊在上輪聯賽中主場負於同為升班馬的對手並且兩連勝被終結，在上周的熱身賽中展現出色進攻狀態但在本賽季所有比賽中均有失球，此役將會盡全力從客場全身而退。

（中國競彩網-小紅）