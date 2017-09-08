在球星看台上，小托馬斯，給波士頓寫了一封信。

數了數，總共3974個單詞，有長度有深度，故事蜿蜒曲折，簡直猶如微型小說，之於小托馬斯而言，算是字字泣血。安吉打來電話通知交易時，小托馬斯剛與妻子過完結婚一周年紀念日。然後，噩耗來了。

當得知被「被交易」后，小托馬斯如五雷轟頂一般，整個人都震住了。半晌，他才擠出了這麼幾個字，「被交易到哪兒了」，得知是騎士后，小托馬斯沉默了。

電話那頭，安吉還在絮絮叨叨的敘述，小托馬斯為波士頓做了多麼偉大的貢獻，將他交易出去是多麼的不舍，並祝福他在騎士前程如錦，必定可以取得成功……只是這些廢話，小托馬斯一句都聽不進去了。

千言萬語，都可以歸結為一句話————我全心全意的信任你，信任這支球隊，你卻半點兒都不信任我？

太傷人了。

至今為止，小托馬斯仍清楚記得，自己被交易過來時的場景。2013-14賽季，波士頓統共只贏了25場，是一支標準的爛隊，在送走皮爾斯與加內特后，正常的流程顯然是積攢選秀權，圖謀未來。然而小托馬斯的到來，改變了一切。

他是這麼說的，「我，這座城市，我的凱爾特人隊，和這些凱爾特人球迷，我們都懷著同樣一顆心，抱有同樣的精神。我們都只想要贏球————我們都不想給批評者們留時間。我們在想，夥計，去你媽的樂透區。」

去他媽的樂透區，說的正好，效果也立竿見影。

某種程度上來說，小托馬斯扭轉了歷史進程，因為他到來后，凱爾特人立即打入季後賽；2015-16賽季，拿到48勝；待到2016-17賽季，再取53勝，這回登頂東部第一，並一路殺入東決。偉大嗎？非凡嗎？對比一下，與大濕加盟我火的軌跡簡直一模一樣。2012-13賽季，樂透小強翻身，殺入季後賽；2013-14賽季，與霍師傅聯手，繼續打入季後賽；2014-15賽季，西決。

然後，那個與大濕Carry球隊軌跡幾乎一模一樣的傢伙，被交易了。

在這裏傾注了感情，帶大了孩子，丟了牙齒，還失去了親妹妹，就他媽被交易了？

無他，交易的源於猜忌，源於不信任。作為冷酷流派的領軍人物，安吉向來對未來充滿懷疑。當年，他便懷疑真理與KG，如今，又懷疑到了小托馬斯的身上。1米75，合同年，這傢伙真的配頂薪嗎？一個問號；1米75，28歲，屁股出了點狀況，他真的還能恢復如初嗎？一個問號；1米75，上賽季場均28.9分，他真的能比歐弟表現的更給力嗎？又是一個問號。

正所謂有了猜忌，便會不信任，一旦不信任，便會懷疑，而如若懷疑，結局自然而然，會淪為一地雞毛。

所以吶，人世間最寶貴的東西，不是財富，也不是權勢，而是信任。只有經歷過的人，才會真正理解，信任這倆字，是多麼的奢侈。

古往今來，名臣宿將，猶如過江之鯽。只是能換到信任二字的，少之又少。齊之管仲，一代賢相，才華橫溢，令公子小白（齊桓公）成為春秋五霸之首。臨終前囑咐齊桓公疏遠三位小人，卻被當成耳旁風。

燕之樂毅，率五國聯軍伐齊，濟西一戰，猶如骨牌效應，令強齊幾乎淪亡。奈何攻心為上，卻換來「另有所圖」，臨陣奪帥，落寞收場。

趙之李牧，救國英雄，一破桓齮，二拒王翦，如此力挽狂瀾，仍難敵流言蜚語，慘遭誅殺，身死而國滅矣。

漢之張良，運籌帷幄之中，決勝千里之外，當的起謀聖二字。卻深感鳥盡弓藏之道，抽身隱退，明哲保身。

後秦之王猛，國士無雙，苻天王對他言聽計從，視若相父。英年早逝留下遺言，東晉不可伐，鮮卑與羌胡必成禍患。苻堅不聽，淝水慘敗，亂黨蜂起，慘淡收場。

信任二字，看似輕飄，卻有千鈞之力。任你皇親國戚，也難逃猜疑，蘭陵王高長恭，風度翩翩，戰功赫赫，臨到末了換來一杯毒酒。萬念俱灰，「天顏何由可見？」一飲而盡。

哪怕謹慎持重，又能如何？孫傳庭手握最後重兵，本欲經營陝西，威懾闖王後方。奈何崇禎猜忌心再度發作，逼他出戰。傳庭仰天長嘆，「奈何乎？吾固知戰未必捷，然僥倖有萬一功。大丈夫豈復能對獄吏乎？」強行出戰，先勝后敗，後世史家感慨，「傳庭死，而明亡矣。」

翻閱上下五千年，君不負臣，臣不負君，唯有一例。先主夷陵大敗，白帝城託孤，字字情真意切，「嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自取。」村夫泣曰，「臣敢竭股肱之力，效忠貞之節，繼之以死。」

劉備，毫無保留的信任諸葛亮；而諸葛亮，也毫無保留的回饋了劉備的信任，鞠躬盡瘁，死而後已。兩千年前往事，至今讀來，仍讓人神往。

如同君臣之道，信任難上加難。日常生活里，信任同樣無比珍貴，工作之中，有幾個領導能對員工毫無保留，推心置腹？戀人之間，又有幾對男女能坦誠相見，全無保留？哪怕基友閨蜜，利益當前，又有幾對做到彼此不相負，紅心可鑒日月？多的是「我被基友捅了一刀」，「防火防盜防閨蜜」。不必怪天，不必怪地，也別怪時代變了，人心不古。信任這玩意兒，自古以來，便是奢侈品。

如此來看，小托馬斯挨上一刀，看似悲情，實則必然。矮便是原罪，矮便是猜疑的根源；同樣的道理，歐弟為何？無非也是對阿King的不信任。我在這兒還有前途嗎？我還能當上老大嗎？當信任被徹底撕裂，一拍兩散，自是情理之中。

所以吶，人活於世，最攝人心魄的，不是豪言壯語，也不是濃情蜜語，短短四個字———我信任你。

那便夠了。

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