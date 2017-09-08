艾瑪威脅 佛州兩座核電廠停機中廣新聞網 (2017-09-08 10:01)
佛羅里達兩座在艾瑪颶風路徑上的核電廠準備關機，那是佛羅里達唯二的兩座核電廠，它們都在大西洋濱海，面對四、五級威力的強風，不敢有一絲輕忽。（夏明珠報導）
1992年的五級颶風安德魯對邁阿密南方的一座核電廠，造成不小的損傷，電力公司花了九千萬美元才修復，當局警告，這次的艾瑪颶風，對電廠的威脅，不下於安德魯。
美國三十個州設有核電廠，總共有61座。佛羅里達的兩座核電廠，設施的強固程度，在美國數一數二，反應爐比海平面高了二十尺，被六尺厚的鋼筋水泥圍阻體包覆，儘管如此，它們還是不敢有一絲心存僥倖。電力公司沒有透露反應爐關閉的確切時間，原能會透露，兩個廠應該會在星期五晚上和星期六早上先後關閉。
除了因應斷電危機之外，佛羅里達居民也趕著加油，哈維颶風後，汽油供應本來就已經出現短缺現象，現在面對艾瑪颶風即將來襲，駕駛人搶著加油，缺油的狀況更加嚴重，邁阿密與勞德岱堡地區大約四成的加油站，已經無油可加。
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