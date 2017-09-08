廖世傑向墨產官學界演說介紹臺灣勞保健保制度



(中央社訊息服務20170908 09:25:19)駐墨西哥代表廖世傑頃應墨國勞工部邀請於當地時間本（9）月6日上午赴該部禮堂參加「退休金制度：問題及解決方案(Los Sistemas de Pensiones: Problemática y Alternativas de Solucion)」研討會開幕儀式並致詞，嗣並發表另一場專題演講，介紹臺灣勞保與健保制度，現場有勞工部官員、學界、產業公會代表及媒體記者共約100人出席，開幕儀式整體歷時約1個小時結束。



廖世傑於開幕致詞表示，臺灣係墨國重要夥伴，臺墨兩國經貿投資關係近年來日益緊密，墨國係臺灣在拉丁美洲第二大貿易夥伴及首要投資國，而臺灣係墨國第九大貿易夥伴，亞太對墨第三大投資國；臺灣有將近三百家廠商在墨投資，投資金額接近30億美元，並在墨造就超過6萬就業機會。廖世傑續指出，臺墨經濟具有高度互補互利關係，臺灣樂願支持墨國強化社會保險制度，以嘉惠墨國勞工，並相互啟發、彼此學習。現場有多家媒體採訪並即刊登報導。



同日下午廖世傑續以「臺灣社會保險制度（El Modelo del Sistma de Seguridad Social en Taiwan）」為題，向在場墨國官界、學界及各產業公會領袖代表發表1小時演說，介紹臺灣政經社會各項發展現況、臺墨經貿投資緊密關係及兩國勞動概況比較、臺灣勞工保險制度、全民健保、國民年金制度及公務員退休儲蓄利率18％改革等主題。廖世傑並指出，臺灣勞保制度於1950年頒布實施，並隨時依實際社會情況做修正，目前提供老年、失能及遺屬等年金給付，而臺灣全民健保制度是位居全球前十位最佳的健康保險制度，擁有全民普及納保、最低保費、照顧弱勢、運用最新醫療科技、高度電子化提升效率及廣受國際肯定等優點，另臺灣政府刻正進行國民年金改革，包括逐年降低公務員退休儲蓄18%利率至0%、降低所得替代率至60%及提高退休年齡自60歲至65歲等，以強化年金制度永續性。此一專題演說有助墨國與產官學界領袖增進對臺灣社會保險制度之認識瞭解及借鏡。



訊息來源：駐墨西哥代表處



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