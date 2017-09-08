駐奧克蘭臺北經濟文化辦事處處長周中興肯定「2017年臺灣電影節」對「新南向政策」之貢獻



(中央社訊息服務20170908 09:24:51)紐西蘭臺灣商會與青年商會9月2日晚間在奧克蘭市皇庭大酒樓舉行「2017電影節感恩餐會暨慶祝中秋佳節」餐會，駐奧克蘭臺北經濟文化辦事處處長周中興偕同仁、僑界俊彥、電影節之贊助廠商及該會會員等逾140人參加。



周中興應邀致詞時推崇本屆「紐西蘭臺灣電影節」在賴會長及幹部們精心籌辦下，展現了不同的風貌及特色。精心的選片過程、國內名導演的與會、本地影視工作者間座談交流及專業影評系列影評，讓本屆電影節在深度及廣度上，具體呈現臺灣電影特色，成果豐碩，周中興並指出本年度「臺灣美食節」、「臺灣電影節」及即將舉行的「臺灣日」活動，均是奧克蘭僑界為慶祝106年雙十國慶所舉辦的「臺灣文藝季」系列活動，這些活動不僅強化了中華民國與紐西蘭間文化、經貿、人才交流，更落實了政府「新南向政策」，感謝所有提供支援之僑團及個人的貢獻。



賴滿致詞時指出，臺灣商會籌辦電影節，除希望透過商會力量，宣傳臺灣軟實力外，也響應政府「新南向政策」，透過文化交流，促進臺紐之互動及讓世界看見臺灣。感謝辦事處、所有會員及贊助商支持，讓第七屆臺灣電影節辦理有聲有色，交出亮麗成績單。會中賴會長逐一頒發獎座給協助電影節之單位與個人。活動中同時義賣本次電影節開幕電影「破風」中男主角們親筆簽名的美利達(Merida)精品紀念自行車，將氣氛推到最高潮。



訊息來源：外交部外館消息



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219924.aspx