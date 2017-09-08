颶風橫掃私人島 維珍創辦人躲酒窖避難中央社 (2017-09-08 09:49)
（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森今天表示，颶風艾瑪（Irma）吹走他在加勒比海私人小島上「所有屋子」，整個區域「完全且徹底毀壞」，幸好他躲在酒窖裡避難。
法新社報導，億萬富翁布蘭森（Richard Branson）在部落格貼文說：「我們在內克島（Necker Island）混凝土建成的酒窖裡躲避史上威力最強大的颶風，非常、非常幸運地，酒窖很堅固。」
布蘭森表示：「我從沒見過像這次颶風的事情，內克島及整個地區完全且徹底地毀壞。」並說他與他的員工全都「安全無虞」。
「我們還在評估損失，但所有的屋子和樹都消失了。」
「酒窖外的浴室與臥室房門及窗戶被吹到12公尺外的地方。」
他說：「我利用一台還可以運作的衛星電話說這些話，但其他所有通訊設備都故障了。」
布蘭森表示，他已向英國紅十字會捐款，維珍航空（Virgin Atlantic）一架飛機今天也載著毛毯與瓶裝水等救援物資飛往島國安地卡（Antigua）。
但布蘭森說，他私人小島所在的英屬維京群島（British Virgin Islands），「將需要重大幫助來重建人們的房屋、建物與生計」，他並呼籲英國政府「提供盡可能多的幫助」。（譯者：中央社周莉芳）1060908
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