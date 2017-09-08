美國總統川普的長子小唐納．川普(Donald Trump Jr)7日告訴參議院的調查員，他在2016年6月安排和一名俄羅斯律師見面，是因為對方可能握有不利於民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)的情資。

小唐納在閉門會議中，以一份事先準備的聲明告訴聯邦參議院司法委員會(Senate Judiciary Committee)調查員，去獲知希拉蕊是否「適合」成為總統是重要的事，對方握有關於一名總統候選人適當性、性格或資格的訊息，他認為應該要去聽聽。

根據路透社看到的這份聲明，小唐納還表示，和俄羅斯律師維塞尼茨卡雅(Natalia Veselnitskaya)與其他人在紐約川普大樓(Trump Tower)的會面，並未提供有意義的情報。

美國政府已就有關莫斯科干預2016年美國總統大選一事展開調查，不過俄方已予否認，而川普也否認競選團隊有和俄國共謀。

小唐納在密會維塞尼茨卡雅的新聞年初首次曝光時，一開始說這次會面的首要議題是俄羅斯孩童領養問題，但他後來公布電郵顯示，他密會俄國律師是為了取得可能不利希拉蕊的情報。

而小唐納7日的聲明則是進一步坦承，他願意從一名俄羅斯公民取得可能的協助，來幫忙他父親的競選，儘管當時川普還尚未確定能夠成為共和黨的總統候選人。