總統監誓 新內閣完成宣誓中央廣播電台 (2017-09-08 09:38)
新任行政院長賴清德率全體內閣閣員今天(8日)在總統府宣誓就任，由蔡英文總統親自監誓，宣誓完成後，行政院長交接由副總統陳建仁在行政院監交；賴內閣正式上路，將全力落實蔡英文總統交付的5加2產業創新計畫、前瞻基礎建設計畫等7項任務。
『(原音)誓詞：余誓以至誠，恪遵國家法令，盡忠職守，報效國家，不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂，如違誓言，願受最嚴厲之處罰，謹誓。』
蔡英文總統8日上午9時主持新任行政院院長等政務人員宣誓典禮，司儀一一唱名新內閣閣員，內閣成員在賴清德帶領下舉起右手完成宣誓，蔡英文總統、副總統陳建仁一一向宣誓人握手致意，儀式簡單隆重。
日前賴清德在台北信義官邸徵詢內閣人事時，國防部長馮世寬出國未被徵詢，不過馮世寬有參加這場宣誓；至於外交部長李大維，因為要等到12日才返台而缺席。
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