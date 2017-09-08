（中央社仰光/孟加拉科克斯巴扎爾2017年9月7日綜合外電報導）緬甸領導人翁山蘇姬今天表示，她的政府正竭盡所能保護飽受衝突蹂躪的若開邦內所有人。估計該區湧向孟加拉的洛興雅穆斯林一天超過1.8萬人，已達16.4萬人。



路透社報導，翁山蘇姬未明確提及洛興雅（Rohingya）少數族裔的大舉遷離，但表示她的政府正試圖盡力照顧所有公民。今年8月25日叛軍發動攻擊和政府軍展開反擊，燃起洛興雅人的逃難潮。



西方的批評指控翁山蘇姬未替洛興雅人發聲；主要人口為佛教的緬甸約有110萬洛興雅人，他們長年不滿受迫害及被許多人視為來自孟加拉的非法移民。



翁山蘇姬於印度總理莫迪（Narendra Modi）抵達仰光訪問時受訪說：「我們必須照顧我們的公民，並照顧我們國家的每個人，不論他們是否為我們的公民。當然，我們的資源不若我們所希望的那麼完整與充足，但我們仍竭盡所能並希望確保每個人能獲得法律保障。」



翁山蘇姬受到來自穆斯林人口國家的壓力與日俱增，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）本週警告，緬甸有種族清洗的風險，恐導致區域不穩。



緬甸表示，他們已和俄羅斯與中國大陸協商，確保兩國會擋下聯合國安理會任何對若開邦危機的譴責。



翁山蘇姬表示，若開邦（Rakhine）的情勢因累積數十年而變得困難，期待他們上台僅18個月的政府現在就解決，有點「不合情理」。



緬甸表示，他們的部隊是合法地與恐怖分子作戰，以回應自去年10月以來連串對警方與軍隊的攻擊。官員將殺害並焚毀非穆斯林家園的暴行，歸咎於洛興雅好戰分子。（譯者：中央社陳亦偉）