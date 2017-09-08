人民幣兌美元中間價升2.37分 為6.5032元中央社 (2017-09-08 09:25)
（中央社台北2017年9月8日電）中國人民銀行授權大陸外匯交易中心公布，今天銀行間外匯市場人民幣兌美元、歐元、日圓、港元及英鎊等匯率中間價。
銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元兌人民幣6.5032元，1歐元兌人民幣7.8013元，100日元兌人民幣5.9840元，1港元兌人民幣0.83337元，1英鎊兌人民幣8.4930元，1澳大利亞元兌人民幣5.2227元，1紐西蘭元兌人民幣4.6999元，1新加坡元兌人民幣4.8413元。
1瑞士法郎兌人民幣6.8262元，1加拿大元兌人民幣5.3550元，人民幣1元兌0.64851馬來西亞林吉特，人民幣1元兌8.7816俄羅斯盧布，人民幣1元兌1.9745南非蘭特，人民幣1元兌173.90韓元，人民幣1元兌0.56648阿聯酋迪拉姆，人民幣1元兌0.57841沙特里亞爾。
人民幣1元兌39.2155匈牙利福林，人民幣1元兌0.54496波蘭茲羅提，人民幣1元兌0.9542丹麥克朗，人民幣1元兌1.2213瑞典克朗，人民幣1元兌1.1923挪威克朗，人民幣1元兌0.52510土耳其里拉，人民幣1元兌2.7236墨西哥比索。
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