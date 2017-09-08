（中央社記者鍾榮峰台北2017年9月8日電）經寶精密jpp-KY（5284）自結8月合併營收新台幣1.18億元，創歷年單月新高，法人預估，jpp-KY第3季業績有機會創歷史單季新高。



jpp-KY自結8月合併營收1.18億元，較7月1.09億元成長8.68%，比去年同期1.06億元增加11.38%，jpp-KY的8月營收創歷年單月新高。



累計今年前8月jpp-KY自結合併營收8.39億元，較去年同期7.84億元成長7.12%。



展望第3季，法人預估，jpp-KY業績可望創歷年單季新高。



jpp-KY專攻少量多樣客製化的精密鈑金機構件製造，產品涵蓋航太、通訊、電子、食品工業、醫療、綠能等6大領域，其中航太主要生產駕駛艙內的航電機構件。



在航太領域，公司指出Airbus A350的新料號正陸續通過原廠產品認證，目前已取得擁有Nadcap非破壞性試驗（NDT）、Nadcap化學膜製程（CP）、Nadcap焊接製程（Welding）及AS9100等航太製程認證。



jpp-KY積極規劃於今年底建置新的Nadcap 陽極處理及熱處理等航太特殊製程及認證，應用在開發駕駛艙外的航電機構件與結構件生產製造。