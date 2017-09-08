（中央社巴黎2017年9月7日綜合外電報導）颶風艾瑪（Irma）肆虐加勒比海諸島，朝巴哈馬和佛羅里達州南部前進。艾瑪不僅摧毀多棟房屋和飯店，也打破各項氣象紀錄。



法國國家氣象局今天表示，5級颶風艾瑪已平均持續產生每小時295公里的風速超過33小時，成為有紀錄以來最持久的5級颶風。



法國氣象局（Meteo France）氣象預報員卡比奇安（Etienne Kapikian）表示，自1970年代早期進入「人造衛星時代以來，還沒有觀察過這種強度的颶風，能持續這麼長時間」。



第2名是2013年的颱風海燕（Haiyan），在菲律賓造成7000多人喪生或失蹤，24小時來每小時持續風速將近300公里。



沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson）將颶風分成5 級，強度最大的5級颶風最高持續風速超過每小時252公里。



卡比奇安告訴法新社，艾瑪可能會維持在5級強度再一到兩天，屆時將會抵達佛羅里達州。



加勒比海或墨西哥灣是溫暖水域，通常是孕育超級颶風的地方，所以艾瑪創造的另一項紀錄是，在進入此區域前就有如此強大的威力。熱帶風暴在溫度攝氏26度以上的海水威力會增強。



法國氣象局另一名氣象預報員加洛瓦（Patrick Galois）說：「艾瑪驚人的地方在於，它是第一個在抵達加勒比海地區之前就達到5級強度的颶風。」



紅十字會（Red Cross）今天表示，艾瑪颶風受災戶已達120萬人，且警告未來幾天恐上升到2600萬人。目前至少已奪走5條人命。



根據美國國家颶風中心（US National Hurricane Center），艾瑪成為在加勒比海和墨西哥灣之外的大西洋盆地，有史以來最強的颶風。



如果艾瑪到10日都維持5級強度，有望挑戰1961年在西南太平洋產生的颱風南施（Nancy），成為有史以來持續最久的5級颶風。（譯者：中央社陳昱婷）