廁所變聰明 自動感測提供方便服務中央社 (2017-09-08 09:15)
（中央社記者鍾榮峰台北2017年9月8日電）你在外使用公廁會不會因不方便常抓狂？現在資策會服創所與和成衛浴合作，打造智慧廁間方案，到9月30日可到空總創新基地體驗方便的服務。
資策會數位服務創新研究所表示，與和成衛浴合作，透過資通訊技術，提出智慧廁間服務解決方案，透過聯網感測器結合跨系統任務組成工具，加速產出智慧廁間服務系統。
服創所表示，智慧廁間可安裝氨氣、衛生紙用量及廁間使用狀況偵測等感測裝置，資料能同步傳回雲端服務平台，透過分析及服務串接工具，可提供自動偵測異常氣體、衛生紙用量偵測及廁間安全偵測應用服務。
智慧廁間服務解決方案，可了解各間廁所狀況，如需補充或清潔，便能透過管理系統的App通知人員即時清潔。
此外，服創所進一步利用感測器回收數據，建構各廁間使用時間數據模型與使用趨勢，透過數據分析結果，可讓管理單位精確預估備料及人力調度等安排。
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